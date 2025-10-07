От Словакии Украине лишь гуманитарка

Словакия не планирует поставлять Украине военную технику и вооружение, ограничившись лишь гуманитарной помощью. Об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

«Мы четко дали понять, что больше не будем передавать Украине оружие или аналогичные предметы, а будем предоставлять только гуманитарную помощь», – приводит слова Калиняка агентство TASR.

Он отметил, что 14-й пакет помощи Словакии ориентирован на поддержку гражданского населения. В состав поставок также входят дистанционно управляемые системы разминирования Bozena.

Накануне Калиняк сообщил, что Братислава и Киев подписали меморандум о 14-м пакете поддержки, который предусматривает предоставление Словакией инженерной и противоминной помощи Украине.

7 октября министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток сообщил, что Украина может рассчитывать на поставки техники для разминирования, тогда как позиция страны по вопросу военной помощи остается неизменной – Братислава сохраняет отказ от поставок оружия, выступает за мирное урегулирование российско-украинского конфликта и призывает не затягивать его.