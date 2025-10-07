USD 1.7000
Белорусский бензин спасает Россию

20:56 665

Экспорт бензина из Беларуси в Россию по железной дороге в сентябре 2025 года вырос в четыре раза по сравнению с августом на фоне дефицита топлива в РФ, вызванного украинскими ударами по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что в ряде регионов России за последние недели введено нормирование и временно заморожены цены на востребованные марки бензина из-за дефицита, вызванного ударами беспилотников. Кроме того, Москва сократила экспорт бензина и дизельного топлива и нарастила импорт топлива из Беларуси в прошлом году для компенсации нехватки.

Источники Reuters сообщили, что в сентябре поставки бензина с нефтеперерабатывающих заводов Беларуси в Россию по железной дороге выросли до 40 тыс. тонн, или около 14,5 тыс. баррелей в сутки. Объемы поставок дизельного топлива за тот же период достигли 33 тыс. тонн.

При этом транзит бензина из Беларуси через российские порты для дальнейшего экспорта увеличился примерно на 1%, составив 140 тыс. тонн.

Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
21:10 357
Под Макроном зашаталось кресло
Под Макроном зашаталось кресло обновлено 19:13
19:13 2635
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
20:00 1047
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
18:48 1848
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 5263
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
16:12 4772
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
16:01 4125
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
15:57 1014
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
15:22 2285
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 1098
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 5220

