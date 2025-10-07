Белорусский бензин спасает Россию

Экспорт бензина из Беларуси в Россию по железной дороге в сентябре 2025 года вырос в четыре раза по сравнению с августом на фоне дефицита топлива в РФ, вызванного украинскими ударами по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что в ряде регионов России за последние недели введено нормирование и временно заморожены цены на востребованные марки бензина из-за дефицита, вызванного ударами беспилотников. Кроме того, Москва сократила экспорт бензина и дизельного топлива и нарастила импорт топлива из Беларуси в прошлом году для компенсации нехватки.

Источники Reuters сообщили, что в сентябре поставки бензина с нефтеперерабатывающих заводов Беларуси в Россию по железной дороге выросли до 40 тыс. тонн, или около 14,5 тыс. баррелей в сутки. Объемы поставок дизельного топлива за тот же период достигли 33 тыс. тонн.

При этом транзит бензина из Беларуси через российские порты для дальнейшего экспорта увеличился примерно на 1%, составив 140 тыс. тонн.