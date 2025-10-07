USD 1.7000
EUR 1.9886
RUB 2.0473
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Трамп о мире: Украина сложнее Палестины

21:10 358

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение российско-украинской войны может оказаться более сложной задачей, чем урегулирование палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он сказал журналистам перед встречей с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

«Я думал, что это будет легко уладить, но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке. Посмотрим, что будет с Ближним Востоком», – заявил Трамп.

При этом американский лидер отметил, что у него сложились хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным, однако сейчас он в нем разочарован.

Ранее Трамп заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС, ведущие переговоры при посредничестве третьих сторон, как никогда близки к достижению соглашения на основе предложенного им мирного плана. Он выразил уверенность в том, что посредникам удастся убедить стороны достичь взаимоприемлемого компромисса.

Напомним, в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейхе проходят переговоры, посвященные прекращению огня в секторе Газа.

Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
21:10 359
Под Макроном зашаталось кресло
Под Макроном зашаталось кресло обновлено 19:13
19:13 2635
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
20:00 1048
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
18:48 1848
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 5263
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
16:12 4772
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
16:01 4125
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
15:57 1014
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
15:22 2285
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 1098
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 5220

ЭТО ВАЖНО

Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
21:10 359
Под Макроном зашаталось кресло
Под Макроном зашаталось кресло обновлено 19:13
19:13 2635
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
20:00 1048
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
18:48 1848
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 5263
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
16:12 4772
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
16:01 4125
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
15:57 1014
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
15:22 2285
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 1098
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 5220
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться