Трамп о мире: Украина сложнее Палестины

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение российско-украинской войны может оказаться более сложной задачей, чем урегулирование палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он сказал журналистам перед встречей с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

«Я думал, что это будет легко уладить, но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке. Посмотрим, что будет с Ближним Востоком», – заявил Трамп.

При этом американский лидер отметил, что у него сложились хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным, однако сейчас он в нем разочарован.

Ранее Трамп заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС, ведущие переговоры при посредничестве третьих сторон, как никогда близки к достижению соглашения на основе предложенного им мирного плана. Он выразил уверенность в том, что посредникам удастся убедить стороны достичь взаимоприемлемого компромисса.

Напомним, в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейхе проходят переговоры, посвященные прекращению огня в секторе Газа.