Трамп выставил Канаде счет в миллиарды

США и Канада ведут совместную работу над созданием новой американской системы противоракетной обороны Golden Dome («Золотой купол»). Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

«Один из вопросов, по которому мы очень тесно сотрудничаем, – это Golden Dome. Мы будем совместно работать над Golden Dome для наших стран. Это будет очень важно. Особенно, если посмотреть на мир, на то, что происходит. Мы хотим, чтобы была эта защита», – заявил Трамп.

Американский президент 20 мая сообщил, что Соединенные Штаты утвердили архитектуру новой системы противоракетной обороны Golden Dome и приняли решение о финансировании проекта. По его словам, на реализацию инициативы потребуется менее трех лет, а предполагаемый объем инвестиций составит около $175 млрд. Глава Белого дома также напомнил, что в случае отказа от вхождения в состав США Канада должна будет внести $62 млрд за участие в проекте.

Ранее агентство Reuters сообщило, что система «Золотой купол», вероятно, будет включать четыре уровня — один спутниковый и три наземных. В космосе разместят систему датчиков и наведения для раннего предупреждения о запусках и слежения за ракетами противника, а три наземных уровня будут состоять из ракет-перехватчиков, сети радаров и, возможно, лазеров. Систему планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году.