США отложили ядерные испытания на потом

7 октября 2025, 21:46 641

США не видят технической необходимости в возобновлении ядерных испытаний. Об этом сообщил кандидат на должность заместителя главы Национального управления по ядерной безопасности Соединенных Штатов по вопросам оборонных программ Дэвид Бек.

«Насколько мне известно, согласно общедоступной информации, нет никаких причин технического характера для проведения подземного или наземного испытания», — заявил Бек на слушаниях в комитете по вооруженным силам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

По его словам, проведение наземных взрывных испытаний любого вида не планируется.

Глава Национального управления по ядерной безопасности Брэндон Уильямс ранее также выступал против возобновления ядерных испытаний, заявляя о готовности давать соответствующие рекомендации Белому дому.

Летом 2024 года за проведение таких испытаний выступал бывший советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, который занимал эту должность во время первой каденции Дональда Трампа. В статье, опубликованной в июне 2024 года в журнале Foreign Affairs, О'Брайен аргументировал необходимость возобновления ядерных испытаний в контексте нарастающего соперничества с Россией и Китаем.

