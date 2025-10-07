Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота

Европейский союз в рамках 19-го пакета санкций против России готовится внести в черный список еще 120 танкеров, входящих в «теневой флот», перевозящий российскую нефть. Об этом сообщает издание EU Observer со ссылкой на внутренние документы ЕС. Таким образом, общее число судов, попавших под санкции, достигнет 568. Внесение в список запрещает им заходить в порты ЕС, а также лишает возможности получать страховые услуги и услуги бункеровки от европейских компаний. Как передает haqqin.az со ссылкой на зарубежные СМИ, 16 из этих танкеров не ходят под каким-либо признанным национальным флагом. Это дает странам ЕС право на основании статьи 110 Устава ООН о морском праве останавливать их в международных водах и конфисковывать. Сообщается, что ЕС в настоящее время разрабатывает правовые основания для задержания таких танкеров при входе в Балтийское море. Данный шаг был предпринят на фоне опасений по поводу разливов нефти, повреждений кабелей и предполагаемых атак дронов, связанных с судами «теневого флота» России. Предыдущие санкции почти ничего не изменили. Суда «теневого флота» и раньше не заходили в порты ЕС, свободно проходя через воды Балтийского моря на основании права «мирного прохода», закрепленного Конвенцией ООН по морскому праву 1994 года и Копенгагенским договором 1857 года. Однако, согласно утекшим файлам и базе морских данных Eqasis, 16 недавно включенных в список судов функционируют без какого-либо признанного государственного флага. Статья 110 Конвенции ООН по морскому праву позволяет государствам перехватывать «суда без гражданства». Haqqin.az удалось выйти на след одного из этих 16 танкеров и обнаружить сенсационные факты. Выяснилось, что в настоящее время судно под названием «Briont» (IMO 9252955) управляется компанией, принадлежащей сыну советника верховного религиозного лидера Ирана, бывшего секретаря Совета национальной безопасности, адмирала Али Шамхани. Согласно официальному порталу Главного управления разведки Украины (ГУР) War & Sanctions, танкер задействован в перевозке российской нефти и нефтепродуктов из портов Балтийского моря.

В июле 2024 года у берегов Италии прошла операция по перевалке STS с участием танкера IMO 9384459, который в феврале 2025 года попал под санкции Великобритании. Судно прибыло для перевалки из российского порта Талаги, где расположены объекты актива «Роснефти» (ранее — «Архангельскнефтепродукт»). Судно связано с компанией Fractal Marine DMCC (ОАЭ), которая находится под санкциями Великобритании. Компания являлась одним из ведущих операторов так называемого «теневого флота», занимавшегося экспортом российской нефти и нефтепродуктов в 2022–2023 годах. Fractal Marine DMCC управляла флотом из 28 танкеров, выступая посредником между судовладельцами и фрахтователями. После введения санкций компания пыталась оспорить их в британском суде, однако проиграла процесс. После этого флот был «перерегистрирован» на другие компании, зарегистрированные, в том числе, в ОАЭ. Танкер также связан с Wanta Shipping LLC-FZ (ОАЭ), которая в 2023–2024 годах выступала ISM-менеджером судна. Компания управляла 20 судами, аффилированными с Fractal Marine DMCC. Танкер Briont находится под коммерческим управлением компании Zulu Ships Management, которая также контролирует ряд других танкеров, связанных с Fractal Marine DMCC: IMO 9433016, IMO 9387279, IMO 9336490, IMO 9332315, IMO 9328170, IMO 9298492, IMO 9282493, IMO 9282481, IMO 9252955. Эти суда заходят в российские порты Балтийского и Черного морей, а танкеры IMO 9332315 и IMO 9298492 также заходят в крымский порт Комыш-Бурун. 11 апреля 2025 года Украина ввела санкции против капитана судна Briont. Сам танкер является частью обширной судоходной империи, находящейся под контролем Мохаммада Хоссейна Шамхани, сына Али Шамхани, главного политического советника верховного лидера Ирана.

В сеть компаний, игравших значительную роль в управлении и эксплуатации танкерного флота клана Шамхани, входят: Fractal Marine DMCC, Wanta Shipping LLC-FZ, Algae Ship Charter FZCO и The Zulu Ships Management and Operation – Sole Proprietorship LLC, которой принадлежит танкер с регистрационным номером IMO 9252955. 30 июля 2025 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США внесло в санкционный список более 50 физических и юридических лиц, а также свыше 50 судов, входящих в обширную судоходную империю, контролируемую Мохаммадом Хоссейном Шамхани. В этот список включен и танкер Briont. Минфин США тогда заявил, что Мохаммад Хоссейн Шамхани использует коррупцию, опираясь на политическое влияние своего отца в высших эшелонах иранского режима, для строительства и эксплуатации огромного флота танкеров и контейнеровозов. Эта сеть перевозит нефть и нефтепродукты из Ирана и России, а также другие грузы покупателям по всему миру, принося десятки миллиардов долларов прибыли. Сеть Шамхани состоит из огромного флота судов, компаний по управлению судами и подставных фирм, которые отмывают миллиарды долларов доходов от продажи иранской и российской нефти и нефтепродуктов по всему миру, в основном покупателям в Китае. Она предпринимает значительные шаги для сокрытия своей деятельности и связей с семьей Шамхани, Ираном и Россией. «Судоходная империя семьи Шамхани наглядно демонстрирует, как элита иранского режима использует свое положение для накопления огромного богатства и финансирования опасного поведения режима», — заявил министр финансов Скотт Бессент. А теперь перейдем к главному — связям компании, управляющей танкерным флотом Шамхани, в Азербайджане. В открытых источниках обнаружены две разные компании с названием «Zulu». Одна из них зарегистрирована как The Zulu Ships Management And Operation – Sole Proprietorship LLC, а другая — под названием Zulu Shipping LLC. Обе компании зарегистрированы в Объединенных Арабских Эмиратах.

На официальном сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США указано, что компания The Zulu Ships Management And Operation – Sole Proprietorship LLC зарегистрирована по следующему адресу: Office 105, Madinat Zayed Tower, Muroor Road, Abu Dhabi, ARE. Адрес компании Zulu Shipping LLC указан как Al Danah, Abu Dhabi Emirate. Однако у обеих компаний один и тот же домен сайта — zulushipping.com. Причем сайт не работает: при переходе по ссылке открывается окно с надписью «Our website is under construction». Согласно эксклюзивному сообщению агентства Reuters от 1 августа 2025 года, афрамакс-танкеры Tasos и Tagor, шедшие под панамским флагом в Индию и управляемые компанией Zulu Shipping LLC, изменили курс из-за санкций США. Отмечается, что компания Zulu Shipping Management and Operation ведет деятельность под названием Zulu Shipping. Таким образом, речь идет фактически об одной и той же компании, входящей в сеть Шамхани. Менеджмент компании Zulu Shipping LLC почти полностью состоит из граждан Азербайджана. Финансовым и коммерческим директором является Исмаил Гасымов. На платформе Linkedin указано, что ранее он работал в Азербайджане в компании SOCAR Polymer, окончил Кавказский университет, а затем получил степень магистра в Турции. Кроме того, в руководстве компании числятся Айгюн Джафарова и Закир Алиев. Учредителем и генеральным директором является Замиг Исмаилов. Другая компания с названием Zulu Shipping Co Ltd. зарегистрирована в России по адресу: C/O: Volgodon LLC Office 18, ul. Maksima Gorkogo 226/43, Rostov-na-Donu, 344022, Russia. Компания Zulu Shipping некоторое время назад открыла офис в Баку по адресу: проспект Зия Буниятова, 706B. Однако в дальнейшем это представительство было ликвидировано.