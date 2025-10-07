Российского шпиона отправили в тюрьму

Суд в Эстонии признал военнослужащего Ивана Дмитриева виновным в шпионаже в пользу России и назначил ему наказание в виде четырех лет и 11 месяцев лишения свободы, сообщает Postimees.

Следствие установило, что с марта по май 2025 года Дмитриев поддерживал контакт с представителем оперативного подразделения Пограничной службы ФСБ и по его поручению передавал сведения российской стороне. Как заявила прокуратура, интерес для ФСБ представляла информация о бойцах Кайтселийта (Союза обороны Эстонии, входящего в состав ВС страны), а также данные о внутренней политической обстановке и передвижениях военнослужащих в районе Нарвы.

Государственный прокурор Трийну Олев-Аас отметила, что Дмитриев являлся активным участником Кайтселийта и имел доступ к управлению беспилотными летательными аппаратами. По ее словам, передаваемая им информация могла представлять серьезную угрозу для национальной безопасности Эстонии.

Задержание Дмитриева произошло вскоре после завершения учений Сил обороны, когда он намеревался отправиться в Россию на встречу с предполагаемым куратором, сообщили в полиции.