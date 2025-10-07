USD 1.7000
EUR 1.9886
RUB 2.0473
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Российского шпиона отправили в тюрьму

7 октября 2025, 22:17 1352

Суд в Эстонии признал военнослужащего Ивана Дмитриева виновным в шпионаже в пользу России и назначил ему наказание в виде четырех лет и 11 месяцев лишения свободы, сообщает Postimees.

Следствие установило, что с марта по май 2025 года Дмитриев поддерживал контакт с представителем оперативного подразделения Пограничной службы ФСБ и по его поручению передавал сведения российской стороне. Как заявила прокуратура, интерес для ФСБ представляла информация о бойцах Кайтселийта (Союза обороны Эстонии, входящего в состав ВС страны), а также данные о внутренней политической обстановке и передвижениях военнослужащих в районе Нарвы.

Государственный прокурор Трийну Олев-Аас отметила, что Дмитриев являлся активным участником Кайтселийта и имел доступ к управлению беспилотными летательными аппаратами. По ее словам, передаваемая им информация могла представлять серьезную угрозу для национальной безопасности Эстонии.

Задержание Дмитриева произошло вскоре после завершения учений Сил обороны, когда он намеревался отправиться в Россию на встречу с предполагаемым куратором, сообщили в полиции.

Путин о «правильной» войне с Украиной
Путин о «правильной» войне с Украиной
7 октября 2025, 23:33 961
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
7 октября 2025, 21:10 1512
Под Макроном зашаталось кресло
Под Макроном зашаталось кресло обновлено 19:13
7 октября 2025, 19:13 3890
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
7 октября 2025, 20:00 1932
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
7 октября 2025, 18:48 2649
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 5492
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
7 октября 2025, 16:12 5667
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
7 октября 2025, 16:01 4869
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
7 октября 2025, 15:57 1202
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
7 октября 2025, 15:22 2600
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
7 октября 2025, 15:08 1251

ЭТО ВАЖНО

Путин о «правильной» войне с Украиной
Путин о «правильной» войне с Украиной
7 октября 2025, 23:33 961
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
7 октября 2025, 21:10 1512
Под Макроном зашаталось кресло
Под Макроном зашаталось кресло обновлено 19:13
7 октября 2025, 19:13 3890
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
7 октября 2025, 20:00 1932
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
7 октября 2025, 18:48 2649
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 5492
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
7 октября 2025, 16:12 5667
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
7 октября 2025, 16:01 4869
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
7 октября 2025, 15:57 1202
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
7 октября 2025, 15:22 2600
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
7 октября 2025, 15:08 1251
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться