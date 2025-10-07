Чемпион Азербайджана дебютировал в Лиге чемпионов

USD 1.7000
Отдел спорта
7 октября 2025, 22:44 877

Сегодня азербайджанский баскетбольный клуб «Сабах» провел первый матч в регулярном сезоне Лиги чемпионов.

В группе «B» команда стартовала выездным матчем против чешского «Нимбурка», в котором уступила со счетом 65:93. 

15 октября «Сабах» примет в Баку немецкую команду «Альба Берлин», а 29 октября сыграет во Франции с «Элан Шалоном». Во втором круге чехи и французы приедут в Баку, а чемпион Азербайджана отправится в Берлин.

По итогам шести туров победитель группы напрямую выйдет в 1/8 финала. А клубы, занявшие 2-е и 3-е места, сыграют в стыковых матчах за попадание в число 16-ти сильнейших.

Важно напомнить, что Азербайджан впервые представлен в регулярном сезоне баскетбольной Лиги чемпионов.

