Саргсян еще не определился

Республиканская партия Армении (РПА) пока не приняла решение об участии в парламентских выборах 2026 года, сообщил лидер партии и бывший президент Серж Саргсян.

«Мы еще не приняли решение, мы заняты другими делами. Когда это время, по нашему мнению, настанет, мы примем решение», – заявил Саргсян журналистам.

Он пожелал успехов всем политическим силам, которые уже объявили о своем участии в выборах 2026 года.

Ранее во вторник экс-президент Армении Роберт Кочарян подтвердил свои планы принять участие в предстоящих парламентских выборах, запланированных на июнь 2026 года.