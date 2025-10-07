USD 1.7000
EUR 1.9886
RUB 2.0473
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Премьер Канады оценил шутку Трампа с намеком

видео
7 октября 2025, 23:22 640

Американский президент Дональд Трамп затронул вопрос возможного присоединения Канады к Соединенным Штатам в ходе встречи с канадским премьер-министром Марком Карни в Белом доме.

Открывая переговоры, Карни отметил, что Трамп способствовал «трансформации экономики, беспрецедентному увеличению обязательств партнеров по НАТО в области военных расходов», а также урегулированию конфликтов между Азербайджаном и Арменией, Индией и Пакистаном. При этом премьер подчеркнул, что «во многом самым важным является…», но его перебил Трамп, вставив: «Слияние Канады и Соединенных Штатов». Карни с улыбкой возразил: «Я имел в виду совсем другое!» Затем канадский премьер сменил тон и напомнил о второй годовщине нападения движения ХАМАС на Израиль.

Трамп уклонился от прямого ответа на вопросы журналистов о перспективах разрешения острых торговых споров между Вашингтоном и Оттавой, возможности заключения новой договоренности и снижении американских таможенных пошлин на канадский импорт, однако высоко оценил работу Марка Карни.

«Думаю, он отличный премьер-министр. Я бы в любое время позволил ему представлять меня. Он очень сильный, очень хороший лидер», – сказал хозяин Белого дома.

При этом Трамп отметил, что глава канадского правительства умеет вести переговоры жестко. Он также подчеркнул, что именно благодаря ему Карни стал «очень популярным», на что премьер ответил улыбкой.

Журналисты поинтересовались у президента, какие препятствия стоят на пути к заключению новой торговой сделки между Канадой и США.

«Он великий человек. Он хочет сделку. Почему этого не хотите вы?» – задали вопрос Трампу. «Потому что я тоже хочу быть великим человеком», – ответил президент, вызвав дружный смех у большинства присутствующих на встрече.

Ранее Трамп не раз высказывался за включение Канады в состав США в качестве 51-го штата. При этом он неоднократно называл бывшего канадского премьера Джастина Трюдо губернатором. Власти Канады ранее неоднократно отвергали подобные предложения.

Путин о «правильной» войне с Украиной
Путин о «правильной» войне с Украиной
7 октября 2025, 23:33 964
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
7 октября 2025, 21:10 1515
Под Макроном зашаталось кресло
Под Макроном зашаталось кресло обновлено 19:13
7 октября 2025, 19:13 3891
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
7 октября 2025, 20:00 1932
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
7 октября 2025, 18:48 2650
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 5492
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
7 октября 2025, 16:12 5667
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
7 октября 2025, 16:01 4870
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
7 октября 2025, 15:57 1202
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
7 октября 2025, 15:22 2600
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
7 октября 2025, 15:08 1251

ЭТО ВАЖНО

Путин о «правильной» войне с Украиной
Путин о «правильной» войне с Украиной
7 октября 2025, 23:33 964
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
7 октября 2025, 21:10 1515
Под Макроном зашаталось кресло
Под Макроном зашаталось кресло обновлено 19:13
7 октября 2025, 19:13 3891
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
7 октября 2025, 20:00 1932
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
7 октября 2025, 18:48 2650
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 5492
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
7 октября 2025, 16:12 5667
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
7 октября 2025, 16:01 4870
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
7 октября 2025, 15:57 1202
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
7 октября 2025, 15:22 2600
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
7 октября 2025, 15:08 1251
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться