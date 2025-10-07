Премьер Канады оценил шутку Трампа с намеком

Американский президент Дональд Трамп затронул вопрос возможного присоединения Канады к Соединенным Штатам в ходе встречи с канадским премьер-министром Марком Карни в Белом доме.



Открывая переговоры, Карни отметил, что Трамп способствовал «трансформации экономики, беспрецедентному увеличению обязательств партнеров по НАТО в области военных расходов», а также урегулированию конфликтов между Азербайджаном и Арменией, Индией и Пакистаном. При этом премьер подчеркнул, что «во многом самым важным является…», но его перебил Трамп, вставив: «Слияние Канады и Соединенных Штатов». Карни с улыбкой возразил: «Я имел в виду совсем другое!» Затем канадский премьер сменил тон и напомнил о второй годовщине нападения движения ХАМАС на Израиль.

Трамп уклонился от прямого ответа на вопросы журналистов о перспективах разрешения острых торговых споров между Вашингтоном и Оттавой, возможности заключения новой договоренности и снижении американских таможенных пошлин на канадский импорт, однако высоко оценил работу Марка Карни.

«Думаю, он отличный премьер-министр. Я бы в любое время позволил ему представлять меня. Он очень сильный, очень хороший лидер», – сказал хозяин Белого дома.

При этом Трамп отметил, что глава канадского правительства умеет вести переговоры жестко. Он также подчеркнул, что именно благодаря ему Карни стал «очень популярным», на что премьер ответил улыбкой.

Журналисты поинтересовались у президента, какие препятствия стоят на пути к заключению новой торговой сделки между Канадой и США.

«Он великий человек. Он хочет сделку. Почему этого не хотите вы?» – задали вопрос Трампу. «Потому что я тоже хочу быть великим человеком», – ответил президент, вызвав дружный смех у большинства присутствующих на встрече.

Ранее Трамп не раз высказывался за включение Канады в состав США в качестве 51-го штата. При этом он неоднократно называл бывшего канадского премьера Джастина Трюдо губернатором. Власти Канады ранее неоднократно отвергали подобные предложения.