Путин о «правильной» войне с Украиной

Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании с командующими российских войск в Санкт-Петербурге, заявил, что решение о начале военных действий против Украины в 2022 году было «правильным и своевременным». Об этом пишет The Moscow Times.

Он отметил, что 30 сентября в России прошло празднование «дня воссоединения» оккупированных украинских территорий с Российской Федерацией, подчеркнув, что на организованных Москвой «референдумах» жители этих регионов «подавляющим большинством» поддержали присоединение к России.

«Это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», — сказал Путин.

В ходе выступления он вновь акцентировал внимание на том, что Россия «наступает по всей линии боевого соприкосновения». В то же время Путин отметил, что Украина продолжает наносить удары «вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам».

Кроме того, президент сообщил, что, по его сведениям, в 2025 году Россия установила контроль над 4900 квадратными километрами украинской территории — что составляет около 0,8% площади страны. Путин также подтвердил важность выполнения всех задач «специальной военной операции».