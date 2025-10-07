USD 1.7000
Путин о «правильной» войне с Украиной

7 октября 2025, 23:33 966

Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании с командующими российских войск в Санкт-Петербурге, заявил, что решение о начале военных действий против Украины в 2022 году было «правильным и своевременным». Об этом пишет The Moscow Times.

Он отметил, что 30 сентября в России прошло празднование «дня воссоединения» оккупированных украинских территорий с Российской Федерацией, подчеркнув, что на организованных Москвой «референдумах» жители этих регионов «подавляющим большинством» поддержали присоединение к России.

«Это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», — сказал Путин.

В ходе выступления он вновь акцентировал внимание на том, что Россия «наступает по всей линии боевого соприкосновения». В то же время Путин отметил, что Украина продолжает наносить удары «вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам».

Кроме того, президент сообщил, что, по его сведениям, в 2025 году Россия установила контроль над 4900 квадратными километрами украинской территории — что составляет около 0,8% площади страны. Путин также подтвердил важность выполнения всех задач «специальной военной операции».

Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
7 октября 2025, 21:10 1515
Под Макроном зашаталось кресло
Под Макроном зашаталось кресло обновлено 19:13
7 октября 2025, 19:13 3891
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
7 октября 2025, 20:00 1932
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
7 октября 2025, 18:48 2650
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 5492
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
7 октября 2025, 16:12 5667
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
7 октября 2025, 16:01 4871
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
7 октября 2025, 15:57 1202
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
7 октября 2025, 15:22 2600
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
7 октября 2025, 15:08 1251

