Баварию накрыло токсичное облако

Желтое газовое облако образовалось в небе над Баварией из-за аварии на гальваническом заводе в Майнашаффе. Об этом сообщает Bild.

Облако движется в сторону соседнего города Ашаффенбурга, расположенного на юге Германии. В связи с этим местные власти призывают жителей оставаться в помещениях, плотно закрывать окна и двери и по возможности не выходить на улицу.

В настоящее время в Майнашаффе работают около 150 пожарных, а также полиция и экстренные службы.

Точные причины аварии пока не установлены, однако некоторые СМИ сообщают, что на предприятии Schnarr Heinrich GmbH произошла химическая реакция после того, как металлическая деталь случайно упала в кислотную ванну. В результате инцидента пострадал один сотрудник, степень тяжести его травмы остается неизвестной.