Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Сибирь и Дагестан рискуют погрузиться во тьму

00:12

В России могут возникнуть еще два сложных энергодефицитных региона — Сибирь и Дагестан. Об этом заявил председатель правления «Системного оператора» Федор Опадчий на тарифной конференции Федеральной антимонопольной службы.

«У нас проявился следующий энергодефицит – в Дагестане, энергорайон Каспий. Сложный район, потому что фактический рост во многом обусловлен коммерческими потерями», – заявил Опадчий.

По его словам, в Сибири существует риск дефицита электроэнергии из-за растущих нагрузок. Так, продолжил он, значительный рост базовой нагрузки в последние годы связан с развитием майнинга и центров обработки данных, работающих на мощностях гидроэлектростанций региона. В качестве возможного решения проблемы председатель правления «Системного оператора» назвал строительство Тельмамской ГЭС, однако подчеркнул, что возведение станции не планируется завершить к 2031 году, поскольку в стране пока отсутствуют реальные шаги по реализации этого проекта.

«Поэтому нам нужно будет, видимо, рассматривать решение, как снимать эти дефициты. Речь будет идти о традиционной генерации, которую можно построить в эти сроки», – сказал Опадчий.

В начале сентября зампред правительства РФ и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что энергодефицит на Дальнем Востоке может возникнуть уже в 2026 году. По его словам, локальные проблемы с энергоснабжением наблюдались и ранее, однако с наступлением следующего года дефицит будет только усугубляться.

Путин о «правильной» войне с Украиной
Путин о «правильной» войне с Украиной
7 октября 2025, 23:33 967
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
7 октября 2025, 21:10 1515
Под Макроном зашаталось кресло
Под Макроном зашаталось кресло обновлено 19:13
7 октября 2025, 19:13 3892
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
7 октября 2025, 20:00 1933
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
7 октября 2025, 18:48 2651
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 5492
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
7 октября 2025, 16:12 5669
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
7 октября 2025, 16:01 4872
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
7 октября 2025, 15:57 1202
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
7 октября 2025, 15:22 2600
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
7 октября 2025, 15:08 1251

