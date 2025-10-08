Сибирь и Дагестан рискуют погрузиться во тьму

В России могут возникнуть еще два сложных энергодефицитных региона — Сибирь и Дагестан. Об этом заявил председатель правления «Системного оператора» Федор Опадчий на тарифной конференции Федеральной антимонопольной службы.

«У нас проявился следующий энергодефицит – в Дагестане, энергорайон Каспий. Сложный район, потому что фактический рост во многом обусловлен коммерческими потерями», – заявил Опадчий.

По его словам, в Сибири существует риск дефицита электроэнергии из-за растущих нагрузок. Так, продолжил он, значительный рост базовой нагрузки в последние годы связан с развитием майнинга и центров обработки данных, работающих на мощностях гидроэлектростанций региона. В качестве возможного решения проблемы председатель правления «Системного оператора» назвал строительство Тельмамской ГЭС, однако подчеркнул, что возведение станции не планируется завершить к 2031 году, поскольку в стране пока отсутствуют реальные шаги по реализации этого проекта.

«Поэтому нам нужно будет, видимо, рассматривать решение, как снимать эти дефициты. Речь будет идти о традиционной генерации, которую можно построить в эти сроки», – сказал Опадчий.

В начале сентября зампред правительства РФ и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что энергодефицит на Дальнем Востоке может возникнуть уже в 2026 году. По его словам, локальные проблемы с энергоснабжением наблюдались и ранее, однако с наступлением следующего года дефицит будет только усугубляться.