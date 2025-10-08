USD 1.7000
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Атаки беспилотников обрушили выпуск топлива в России до минимума

00:25 1232

Украинские беспилотники с начала августа атаковали 28 нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на территории России, что привело к снижению производства топлива и других нефтепродуктов до многолетних минимумов. Об этом пишет The Moscow Times.

Согласно данным аналитиков OilX, в октябре объем переработки нефти на российских НПЗ снизился до 4,86 млн баррелей в сутки (б/с), что на 484 тыс. баррелей, или почти 10%, меньше по сравнению с июлем.

Агентство Bloomberg отмечает, что в годовом выражении переработка сократилась на 5%, а по сравнению с октябрем 2021 года – на 14%, или 794 тыс. б/с. Таким образом, объемы переработки достигли минимального уровня как минимум за последние пять лет.

Агентство подчеркивает, что череда ударов украинских беспилотников затронула почти треть российских НПЗ. Так, в октябре атакам подверглись Антипинский НПЗ в Тюменской области, «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле, Туапсинский НПЗ «Роснефти», «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбургской области, а также «Кинеф» в Ленинградской области. При этом последний был вынужден остановить основную установку первичной переработки нефти, обеспечивавшую до 40% производственной мощности, в результате пожара.

В сентябре из-за ударов дронов полностью или частично приостанавливали работу как минимум четыре предприятия, включая Новокуйбышевский НПЗ, Астраханский газоперерабатывающий завод «Газпрома», а также Рязанский НПЗ «Роснефти» – один из крупнейших в стране, поставляющий топливо, в том числе в Московский регион.

Это привело к дефициту бензина, охватившему регионы от Камчатки до центра России. В ряде субъектов власти ввели ограничения на продажу топлива в одни руки. Для стабилизации ситуации российское правительство запретило экспорт бензина и дизельного топлива, а также, как пишет «Коммерсант», готовится начать импорт бензина из Китая, Сингапура и Южной Кореи.

В сентябре резко выросли поставки бензина из Беларуси – в четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем. По данным Reuters, объем достиг 49 тыс. тонн. Также на российский рынок поступило 33 тыс. тонн белорусского дизтоплива.

В дополнение к этим мерам правительство рассматривает возможность разрешить использование монометиланилина (ММА) – октаноповышающей добавки, запрещенной в большинстве стран из-за высокой токсичности и потенциальной канцерогенности. В России ее использование было разрешено с 2016 года, но позднее ограничено.

