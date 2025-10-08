Израильские дроны над Бейрутом

Беспилотные летательные аппараты ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Ливана и совершают полеты на низкой высоте над южными районами Бейрута, где расположены защитные объекты движения «Хезболла». Об этом ТАСС сообщил источник в службе гражданской обороны.

«Гул моторов нескольких беспилотников слышен в небе над густонаселенными районами Дахия, Джнах и Хадас, а также над предместьями Арамун, Бшамун и Хальде. Атак по наземным целям не последовало, но жители южных окраин обеспокоены, они опасаются, что за полетами дронов-разведчиков могут быть нанесены авиаудары», – рассказал собеседник.

По его словам, в первой половине дня израильские беспилотники на протяжении нескольких часов барражировали над Бейрутом. Он выразил мнение, что это была преднамеренная акция, направленная на то, чтобы спровоцировать панику среди мирного населения.

Во вторник израильские беспилотники дважды за сутки нанесли удары по автомобилям, принадлежащим членам движения «Хезболла», на юге Ливана. По информации новостного портала Naharnet, в районах Дейр-Амес и Ятер были уничтожены два специалиста, занимавшихся восстановлением поврежденных военных объектов, погиб также водитель бульдозера.