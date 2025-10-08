USD 1.7000
EUR 1.9886
RUB 2.0473
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Израильские дроны над Бейрутом

00:42 413

Беспилотные летательные аппараты ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Ливана и совершают полеты на низкой высоте над южными районами Бейрута, где расположены защитные объекты движения «Хезболла». Об этом ТАСС сообщил источник в службе гражданской обороны.

«Гул моторов нескольких беспилотников слышен в небе над густонаселенными районами Дахия, Джнах и Хадас, а также над предместьями Арамун, Бшамун и Хальде. Атак по наземным целям не последовало, но жители южных окраин обеспокоены, они опасаются, что за полетами дронов-разведчиков могут быть нанесены авиаудары», – рассказал собеседник.

По его словам, в первой половине дня израильские беспилотники на протяжении нескольких часов барражировали над Бейрутом. Он выразил мнение, что это была преднамеренная акция, направленная на то, чтобы спровоцировать панику среди мирного населения.

Во вторник израильские беспилотники дважды за сутки нанесли удары по автомобилям, принадлежащим членам движения «Хезболла», на юге Ливана. По информации новостного портала Naharnet, в районах Дейр-Амес и Ятер были уничтожены два специалиста, занимавшихся восстановлением поврежденных военных объектов, погиб также водитель бульдозера.

Еще один новый зал дзюдо. Теперь и в селе Мосул
Еще один новый зал дзюдо. Теперь и в селе Мосул фото
00:39 743
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля новость дополнена
7 октября 2025, 14:02 10874
Атаки беспилотников обрушили выпуск топлива в России до минимума
Атаки беспилотников обрушили выпуск топлива в России до минимума
00:25 1233
Путин о «правильной» войне с Украиной
Путин о «правильной» войне с Украиной
7 октября 2025, 23:33 2197
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
7 октября 2025, 21:10 1766
Под Макроном зашаталось кресло
Под Макроном зашаталось кресло обновлено 19:13
7 октября 2025, 19:13 4208
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
7 октября 2025, 20:00 2176
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
7 октября 2025, 18:48 2847
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 5584
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
7 октября 2025, 16:12 5983
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
7 октября 2025, 16:01 5178

ЭТО ВАЖНО

Еще один новый зал дзюдо. Теперь и в селе Мосул
Еще один новый зал дзюдо. Теперь и в селе Мосул фото
00:39 743
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля новость дополнена
7 октября 2025, 14:02 10874
Атаки беспилотников обрушили выпуск топлива в России до минимума
Атаки беспилотников обрушили выпуск топлива в России до минимума
00:25 1233
Путин о «правильной» войне с Украиной
Путин о «правильной» войне с Украиной
7 октября 2025, 23:33 2197
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
7 октября 2025, 21:10 1766
Под Макроном зашаталось кресло
Под Макроном зашаталось кресло обновлено 19:13
7 октября 2025, 19:13 4208
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
7 октября 2025, 20:00 2176
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
7 октября 2025, 18:48 2847
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 5584
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
7 октября 2025, 16:12 5983
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
7 октября 2025, 16:01 5178
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться