Американцы вложат миллиарды в трубы

Крупнейшие американские энергетические компании планируют вложить около $50 млрд в новые газопроводы за пять лет на фоне рекордного роста экспорта СПГ и спроса на электроэнергию, сообщает Financial Times.

По данным Управления энергетической информации США, в 2025 году потребление природного газа в стране прогнозируется с ростом на 1% — до рекордных 91,4 млрд кубометров в сутки. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США, являющихся крупнейшим в мире поставщиком, в сентябре достиг исторического максимума в 9,4 млн тонн. В ответ на острую нехватку производственных мощностей в стране планируется строительство или уже ведется прокладка 8,8 тыс. миль новых газопроводов.

Помимо роста экспорта СПГ, значительным драйвером спроса становится активное развитие центров обработки данных. По данным East Daley Analytics, на которые ссылается издание, по всей стране планируется построить более 375 таких объектов, что потребует дополнительных 180 ГВт энергомощностей.

В то же время аналитики предупреждают, что при снижении цен на нефть ниже $60 за баррель буровые работы могут замедлиться, что приведет к сокращению предложения природного газа.

В феврале администрация президента США Дональда Трампа выдала первую лицензию на экспорт СПГ компании Commonwealth LNG из штата Луизиана после отмены моратория, введенного администрацией Джо Байдена в январе 2023 года. Байден объяснял приостановку действия лицензий климатическими соображениями, тогда как республиканцы критиковали этот шаг. Одновременно Трамп открыл для нефтегазовой разведки 2,5 млн квадратных километров шельфовых вод, ранее закрытых распоряжениями администрации Байдена.