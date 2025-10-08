USD 1.7000
EUR 1.9886
RUB 2.0473
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Американцы вложат миллиарды в трубы

01:25 506

Крупнейшие американские энергетические компании планируют вложить около $50 млрд в новые газопроводы за пять лет на фоне рекордного роста экспорта СПГ и спроса на электроэнергию, сообщает Financial Times.

По данным Управления энергетической информации США, в 2025 году потребление природного газа в стране прогнозируется с ростом на 1% — до рекордных 91,4 млрд кубометров в сутки. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США, являющихся крупнейшим в мире поставщиком, в сентябре достиг исторического максимума в 9,4 млн тонн. В ответ на острую нехватку производственных мощностей в стране планируется строительство или уже ведется прокладка 8,8 тыс. миль новых газопроводов.

Помимо роста экспорта СПГ, значительным драйвером спроса становится активное развитие центров обработки данных. По данным East Daley Analytics, на которые ссылается издание, по всей стране планируется построить более 375 таких объектов, что потребует дополнительных 180 ГВт энергомощностей.

В то же время аналитики предупреждают, что при снижении цен на нефть ниже $60 за баррель буровые работы могут замедлиться, что приведет к сокращению предложения природного газа.

В феврале администрация президента США Дональда Трампа выдала первую лицензию на экспорт СПГ компании Commonwealth LNG из штата Луизиана после отмены моратория, введенного администрацией Джо Байдена в январе 2023 года. Байден объяснял приостановку действия лицензий климатическими соображениями, тогда как республиканцы критиковали этот шаг. Одновременно Трамп открыл для нефтегазовой разведки 2,5 млн квадратных километров шельфовых вод, ранее закрытых распоряжениями администрации Байдена.

Еще один новый зал дзюдо. Теперь и в селе Мосул
Еще один новый зал дзюдо. Теперь и в селе Мосул фото
00:39 743
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля новость дополнена
7 октября 2025, 14:02 10874
Атаки беспилотников обрушили выпуск топлива в России до минимума
Атаки беспилотников обрушили выпуск топлива в России до минимума
00:25 1233
Путин о «правильной» войне с Украиной
Путин о «правильной» войне с Украиной
7 октября 2025, 23:33 2197
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
7 октября 2025, 21:10 1766
Под Макроном зашаталось кресло
Под Макроном зашаталось кресло обновлено 19:13
7 октября 2025, 19:13 4208
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
7 октября 2025, 20:00 2176
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
7 октября 2025, 18:48 2847
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 5584
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
7 октября 2025, 16:12 5983
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
7 октября 2025, 16:01 5178

ЭТО ВАЖНО

Еще один новый зал дзюдо. Теперь и в селе Мосул
Еще один новый зал дзюдо. Теперь и в селе Мосул фото
00:39 743
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля новость дополнена
7 октября 2025, 14:02 10874
Атаки беспилотников обрушили выпуск топлива в России до минимума
Атаки беспилотников обрушили выпуск топлива в России до минимума
00:25 1233
Путин о «правильной» войне с Украиной
Путин о «правильной» войне с Украиной
7 октября 2025, 23:33 2197
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
7 октября 2025, 21:10 1766
Под Макроном зашаталось кресло
Под Макроном зашаталось кресло обновлено 19:13
7 октября 2025, 19:13 4208
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
7 октября 2025, 20:00 2176
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
7 октября 2025, 18:48 2847
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 5584
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
7 октября 2025, 16:12 5983
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
7 октября 2025, 16:01 5178
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться