Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Нацгвардия вошла в Чикаго вопреки протестам

01:35 388

Бойцы Национальной гвардии США прибыли в пригороды Чикаго, несмотря на протесты местных властей. Об этом сообщает The Chicago Tribune.

Согласно информации издания, вооруженные военнослужащие в камуфляже были замечены в пригороде Элвуд, где расположен тренировочный центр американской армии.

Директор ФБР Кэш Патель во вторник сообщил в соцсети Х, что направляется в Чикаго, отметив, что город «будет спасен».

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение направить в Чикаго 300 военнослужащих Нацгвардии для восстановления порядка. Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер резко раскритиковал эту инициативу, выразив мнение, что местные власти способны обеспечить безопасность без вмешательства Нацгвардии.

11 августа Трамп объявил о временном переводе полиции Вашингтона под федеральный контроль и отправке Национальной гвардии для борьбы с преступностью.

Национальная гвардия США — это резерв ВС, привлекаемый для ликвидации последствий ЧС, эвакуаций или подавления массовых беспорядков внутри страны.

Еще один новый зал дзюдо. Теперь и в селе Мосул
Еще один новый зал дзюдо. Теперь и в селе Мосул фото
00:39 743
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля новость дополнена
7 октября 2025, 14:02 10874
Атаки беспилотников обрушили выпуск топлива в России до минимума
Атаки беспилотников обрушили выпуск топлива в России до минимума
00:25 1233
Путин о «правильной» войне с Украиной
Путин о «правильной» войне с Украиной
7 октября 2025, 23:33 2197
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
7 октября 2025, 21:10 1766
Под Макроном зашаталось кресло
Под Макроном зашаталось кресло обновлено 19:13
7 октября 2025, 19:13 4208
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
7 октября 2025, 20:00 2176
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
7 октября 2025, 18:48 2847
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 5584
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
7 октября 2025, 16:12 5984
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
7 октября 2025, 16:01 5178

