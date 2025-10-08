Нацгвардия вошла в Чикаго вопреки протестам

Бойцы Национальной гвардии США прибыли в пригороды Чикаго, несмотря на протесты местных властей. Об этом сообщает The Chicago Tribune.
Согласно информации издания, вооруженные военнослужащие в камуфляже были замечены в пригороде Элвуд, где расположен тренировочный центр американской армии.
Директор ФБР Кэш Патель во вторник сообщил в соцсети Х, что направляется в Чикаго, отметив, что город «будет спасен».
Ранее президент США Дональд Трамп принял решение направить в Чикаго 300 военнослужащих Нацгвардии для восстановления порядка. Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер резко раскритиковал эту инициативу, выразив мнение, что местные власти способны обеспечить безопасность без вмешательства Нацгвардии.
11 августа Трамп объявил о временном переводе полиции Вашингтона под федеральный контроль и отправке Национальной гвардии для борьбы с преступностью.
Национальная гвардия США — это резерв ВС, привлекаемый для ликвидации последствий ЧС, эвакуаций или подавления массовых беспорядков внутри страны.