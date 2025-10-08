Кортеж президента Эквадора обстреляли и закидали камнями

Кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа подвергся вооруженному нападению в кантоне Каньяр, сообщило Radio Atalaya.

«Кортеж президента Даниэля Нобоа был атакован в кантоне Каньяр. Выстрелы были произведены по автомобилям, в которых находились глава государства и другие представители правительства», – говорится в сообщении радиостанции в X.

По информации администрации президента, инцидент произошел во время поездки Нобоа в Каньяр, где он должен был объявить о начале строительства очистных сооружений стоимостью $4,5 млн и запуске систем канализации.

В пресс-службе подчеркнули, что нападение было организовано по приказу радикальных группировок, при этом в кортеже находились и гражданские лица. Президентская администрация заявила, что все задержанные по делу о нападении будут привлечены к ответственности по статьям о терроризме и попытке убийства, не уточняя при этом количество задержанных.

По информации портала Primicias, протестующие забросали камнями кортеж. Министр энергетики, горнодобывающей промышленности и охраны окружающей среды Инес Мансано сообщила, что на автомобиле, в котором находился глава государства, были заметны «следы пуль».

Примечательно, что, несмотря на происшествие, Нобоа не стал отменять запланированные мероприятия.

Протесты в Эквадоре, сопровождаемые перекрытием дорог и столкновениями с силами правопорядка, начались после того, как 12 сентября президент подписал указ об отмене субсидий на дизельное топливо.