Азербайджан - Беларусь - 33:32. Все решат гимнастки

Сегодня в Гяндже состоится церемония закрытия III Игр стран СНГ. Но соревнования еще не завершились. В заключительный день будет разыграно шесть комплектов медалей в художественной гимнастике. Именно гимнастки определят, какая страна займет почетное 2-е место в общекомандном зачете.

После 12 дней борьбы у Азербайджана 178 медалей - 33 золотые, 53 серебряные и 92 бронзовые. Мы занимаем 2-е место после бесспорного лидера Игр России, у которой 225 наград (124-61-40). На третьей строчке Беларусь - 119 (32-35-52).

По количеству медалей сборная Азербайджана обеспечила себе 2-ю позицию. Но главным критерием является число золотых наград, а вот тут белорусы отстают лишь на одну высшую ступень пьедестала почета. Это означает, что сегодня белорусским гимнасткам нужно завоевать на две золотые медали больше, чем представительницы Азербайджана. Смогут ли наши спортсменки удержать сборную на второй строчке?

Финалы начнутся в 12:00. Сначала в индивидуальных соревнованиях будут разыграны медали с обручем, затем - с мячом. После этого с пятью обручами выступят групповички. Далее в индивидуальных финалах определятся призеры с булавами и лентой, а закроет спортивную программу Игр СНГ финал групповых команд с пятью парами булав.

Чтобы оценить шансы гимнасток в финалах, стоит взглянуть на их выступление в многоборье и в квалификации. Напомним, что по сумме четырех упражнений золото завоевала россиянка София Ильтерякова, но совсем не намного от нее отстала азербайджанская гимнастка Азада Атакишиева, удостоившаяся серебра. Бронзовая медаль у еще одной представительницы России Евы Чевтаевой.