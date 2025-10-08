Макрон выступит с заявлением

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует выступить с официальным заявлением вечером 8 октября, сообщает газета Le Figaro.
Выступление запланировано на момент, когда истечет срок, отведенный Макроном для «заключительных обсуждений с политическими силами». Переговоры вел экс-премьер Себастьен Лекорню.
6 октября Лекорню подал в отставку — он пробыл в должности премьера 27 дней — через несколько часов после объявления состава нового правительства, который осудили как сторонники Макрона, так и оппозиция. Французский президент, в свою очередь, дал Лекорню 48 часов, чтобы тот провел «заключительные обсуждения с политическими силами». 7 октября лидер партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано сообщила, что Бюро Национального собрания (нижняя палата парламента) рассмотрит предложение об отстранении Эммануэля Макрона от должности. Голосование по резолюции, которую уже подписали 104 парламентария, назначено на 8 октября.