Время есть. Но первый снег уже выпал

После массированного российского ракетно-дронового удара по Украине в ночь на 5 октября президент Владимир Зеленский неожиданно заявил о возможности «одностороннего прекращения огня в небе» (не пояснив, что такое «одностороннее» в данном случае), которое «может открыть путь к настоящей дипломатии». А ведь еще недавно тот же Зеленский начал угрожать ударами вглубь территории России, и не только по НПЗ и другим энергетическим объектам, но и по Москве, чтобы, дескать, кремлевские обитатели вспомнили, где у них ближайшее бомбоубежище. На этом же фоне пошли разговоры о возможности поставок Украине американских крылатых ракет «Tomahawk». При том что известно, что подобная ракета с дальностью действия до 2,5 тыс км имеется на вооружении только у самых ближайших союзников США. Притом это ракеты морского базирования. Чтобы их приспособить для наземного запуска с территории Украины нужны отдельные технические усилия.

И тут вдруг Зеленский резко меняет позицию и призывает к воздушному перемирию. То ли с «Томагавками» не сложилось, то ли осознана куда более очевидная причина – а именно серьезные проблемы с системами ПВО, с которыми столкнулась Украина. В последние недели российские войска заметно нарастили атакующую мощь, пробивая ПВО, через которую вглубь Украины залетают уже сотни дронов (не менее полутысячи за раз, как было в ночь на 5 октября, когда атакам подверглись цели аж во Львовской области). Российские БПЛА также подверглись существенной модернизации, они теперь могут сами распознавать цели и наносить удары даже по подвижным целям. На этом фоне у Киева нарастает дефицит ракет для западных систем ПВО. Тогда как, признает западная пресса, российские ракеты научились эти системы обходить. Среди имеющихся у Киева систем вооружения лишь Patriot способны перехватывать российские баллистические ракеты. Однако недавно они не смогли сбить некоторые из ракет, включая те, что были выпущены по столице Украины, отмечает, например, The Financial Times. Ранее она же писала, что «Искандер-М» и «Кинжал» превосходят американские системы ПВО. По словам представителя командования воздушных сил Украины Юрия Игната, ВСУ стало сложнее сбивать маневрирующие ракеты. Patriot работает в автоматическом режиме, и становится труднее вычислить точку, в которой перехватчик должен сбить цель. Игнат еще в мае жаловался, что Россия улучшила свои баллистические ракеты, а Patriot срабатывают «не так эффективно, как хотелось бы». Помимо ракет Россия активно использует в прифронтовой зоне КАБы.

Все это создало нарастающее преимущество россиян в воздухе. И накануне зимы грозит Украине катастрофическими последствиями в случае продолжения ударов по объектам энергетической и особенно газовой инфраструктуры. Украинские же аналогичные удары, хотя и достигают целей, серьезно проигрывают по негативным последствиям. Наибольший ущерб пока наносится в РФ по сфере нефтепереработки, но и тут пока его нельзя назвать критическим: отдельные перебои с бензином в некоторых регионах не заставят Москву прекратить воевать, для фронта топлива по-прежнему хватает. Российские удары в последние дни стали едва ли не самыми мощными за последнее время. Даже по оценкам Киева, по девяти областям прилетело более 540 средств поражения, в том числе 42 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К, 9 ракет «Калибр», а также 2 гиперзвуковые ракеты «Кинжал», 6 управляемых авиабомб УМПБ-5 и почти 500 БПЛА типа «Герань-2». Поражена Опарская станция подземного хранения газа, один из ключевых резервных узлов газотранспортной системы западного региона. Поражены ТЭЦ-2 во Львове, ТЭЦ в Дрогобыче. В Ивано-Франковской и Винницкой областях этой выведены из строя Бурштынская и Ладыжинская ТЭС, обеспечивавшие энергоснабжение западных и центральных регионов. В Ивано-Франковске зафиксированы попадания в районе нефтебазы и аэродрома. Это может оказаться предтечей полного блэкаута, но уже зимой.