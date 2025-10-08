Трампа может сменить только Трамп!

Госсекретарь США Марко Рубио второй раз за последние полгода заявил о том, что вице-президент Джей Ди Вэнс является кандидатом от республиканцев на президентских выборах 2028 года. Неизвестно, его ли это инициатива или же он действует по команде из Белого дома. Если это первое, то Рубио, конечно большой плут. Он, таким образом, лишь подставляет Вэнса. В странах с авторитарными режимами подобная «подсказка» имеет противоположный эффект. Попробуйте провозгласить кого-то преемником Владимира Путина и тот немедленно отошлет этого персонажа руководить рыболовной артелью на Камчатку. Америка, конечно, отличается от России в этом плане, но не так, чтобы сильно.

Но давайте посмотрим на кандидатуру Вэнса, раз уж в США заговорили о нем. На выборах 2016 года нынешний «вице» обрушивался на Трампа с самыми грозными обвинениями. В разговоре с одним из друзей, который стал достоянием гласности он сказал, что Трамп может превратиться в «американского Гитлера». Простил ли его Трамп? Судя по тому, что он взял его в свою команду, то да. Но забыли ли такие высказывания влиятельные фигуры в трамповской MAGA? Полной уверенности в этом нет. У Вэнса неважный рейтинг. Он составляет 42.6 процентов против 48.5 в начале года, то есть упал на 5.9 процентов. А в начале октября появился и еще один настораживающий вице-президента момент. По опросу Quinnipiac University он в гипотетическом матче с популярным губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро проигрывает ему 10 процентов — Шапиро набирает 53 против 43 у Вэнса. Пенсильвания - самый крупный из неопределившихся штатов и настроения его жителей нельзя не учитывать. К тому же Шапиро фигурирует в коротком списке возможных претендентов на президентское кресло от демократов и вполне может положить Вэнса на лопатки в 2028 году. Вэнс подкупил многих избирателей искренним рассказом о своем тяжелом детстве в своей книге «Элегия Хиллбилли». Но есть и такие, кто видит в излишней горячности вице-президента отпечаток тех времен, когда его била собственная мать. Неуравновешенность проявилась во время выступления Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, где он атаковал немецкие власти за то, что те якобы ущемляют права ультраправых. Весь мир видел, какую провокационную роль сыграл «вице» на встрече Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале этого года.

Есть и еще она ахиллесова пята Вэнса, которую он сам же создал. В 2021 году он вдруг ополчился против женщин Америки, назвав их «бездетными кошатницами, которые управляют США». Не удивительно, что именно эти «кошатницы» подметили, что Вэнс подводит глаза, что никак не соответствует облику бравого вояки, ветерана боевых действий в Ираке. Так что поддержит ли большинство американских избирателей кандидата с такими параметрами на следующих выборах — большой вопрос. О своем госсекретаре Марко Рубио Трамп говорит, что он может поручить ему любое дело, и он точно справится. Как и Вэнс на выборах 2016 года Рубио резко критиковал Трампа, но сейчас стал его правой рукой, занимая сразу две должности - руководителя внешнеполитического ведомства и помощника президента по национальной безопасности. Говорят, что он сочетает их без особого труда - с утра руководит госдепом, а во второй половине дня перемещается в Белым дом. Рубио вездесущ. Он на встречах Трампа с иностранными лидерами, постоянно в разъездах по ключевым для США странам, вращается в кулуарах ООН. Во время визита Трампа в Великобританию Рубио сидит по левую руку от короля Карла в Виндзорском дворце.

«У нас есть лидер, это Дональд Трампа, - говорит представитель президента Стив Уиткофф. - А в сфере внешней политики сразу за Дональдом Трампом идет Марко Рубио». Критики госсекретаря говорят, что Рубио заплатил немалую цену, чтобы стать незаменимым для Трампа - он вынужден был отставить или серьезно изменить свои собственные представления о прекрасном и полностью «лечь» под Трампа, даже если концепции того, часто ложные или пустые внутренне не разделяет. Вряд ли Рубио могла понравиться идея увольнения из госдепартамента во имя экономии средств десятков тысяч квалифицированных сотрудников, что оголило многие важнейшие участки работы. «Рубио идеологически очень гибок, - говорит о нем Дэниель Дрезнер, профессор политических наук в Tufts University. Можно было бы сказать иначе - госсекретарь классический приспособленец. Но как иначе можно было попасть в команду Трампа? У Рубио влиятельная союзница в Белом доме - Сьюзан «Cьюзи» Саммеролл Уайлс, глава аппарата администрации, они познакомились во Флориде еще в 2010 году. Вместе с Вэнсом они сидели на первом ряду во время пресс-конференции с Биньямином Нетаньяху, всю дорогу о чем-то шептались и в ожидании появления высокого гостя от души смеялись над шутками друг друга. Рубио очень быстро вошел в круг близких родственников Трампа. Он сумел наладить личные отношения с сыном президента – Дональдом Трампом-младшим, он отлично знаком с Иванкой Трамп, которая живет в Майами и в какой-то период была его политическим оппонентом, но потом оба успешно работали вместе.

Карлос Трухильо, который был посланцем Трампа в ООН говорит, что президент и госсекретарь отчаянные трудоголики, очень семейные люди, которые обожают своих детей. «Они очень похожи, - говорит Трухильо - и прекрасно понимают друг друга» Согласитесь, что при такой схожести характеров Марко Рубио является весьма перспективным кандидатом в президенты. Ему остается совсем ничего - свалить венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и тогда дело будет в шляпе. Еще одним персонажем в троице возможных кандидатов, возможно, самым недооцененным пока является старший сын президент – Дональд Трамп-младший. Его имя не часто появляется на первых полоса газет, но знающие люди говорят, что у «малыша Дона» реальные шансы стать преемником отца. 47-летний сын президента является вице-президентом «семейной компании» — Trump Organization, он контролирует ее активы и одновременно активно участвует в работе администрации. Он и во время избирательной кампании активно продвигал самых преданных своему отцу людей и одновременно преграждал путь всем враждебным администрации СМИ и социальным сетям. Выступая на недавнем форуме в Дохе, Трамп-младший яростно защищал подход отца к вопросам торговли, уверяя, что он не угрожает никому. «Изменения не происходят в один день», - говорил он, - «а все страхи американцев по поводу тарифов были порождены истерикой в масс-медиа».