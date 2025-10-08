Портленд (США). Акция протеста у здания иммиграционной и таможенной полиции на фоне угроз Дональда Трампа отправить в город национальную гвардию

Барселона (Испания). Столкновения полицейских с протестующими во время пропалестинского митинга в знак солидарности с Глобальной флотилией Сумуд после перехвата кораблей израильскими ВМС

Бурейдж (Газа). Палестинские дети рыщут в мусорной свалке в поисках предметов вместо дров для приготовления пищи

Львов (Украина). Мужчина рядом с укрытыми телами жертв российского беспилотника и ракетного удара возле разрушенного дома в селе Лапаевка

Париж (Франция). Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню покидает свой пост. Он установил антирекорд, пробыв на этом посту всего 27 дней

Дамаск (Сирия). Мужчина в ожидании покупателей у прилавка рядом со зданиями, поврежденными во время бесконечных войн