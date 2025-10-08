Иран сбрасывает хиджаб?

Иранские информационные ресурсы распространили сенсационное заявление, мгновенно подхваченное в соцсетях различных стран мира: в Исламской Республике якобы отменён закон о принудительном ношении хиджаба.
Тематика хиджаба, без преувеличения, занимает центральное место в общественно-политическом и правовом дискурсе Ирана, являясь краеугольным камнем идеологической идентичности исламского государства.
Во время массовых протестов, вспыхнувших в сентябре 2022 года в ответ на смерть Махсы Амини и сопровождавшихся требованиями отмены обязательного хиджаба и соблюдения базовых прав человека, силовые структуры Ирана проявили беспрецедентную жестокость. По данным правозащитных организаций, были убиты не менее 500 человек, около 2 тысяч получили ранения, а порядка 20 тысяч иранцев были арестованы, подвергнуты пыткам и приговорены к длительным срокам заключения.
На фоне этих событий широкий резонанс вызвало заявление Мохаммада Резы Бахонара - бывшего депутата парламента ИРИ и генерального секретаря Исламского общества учителей. В интервью новостному порталу «Энтикхаб» он сообщил, что, с его точки зрения, в Иране происходит сенсационное изменение парадигм.
«С юридической и правовой точки зрения, закон об обязательном ношении хиджаба утратил силу, - заявил Бахонар. - В настоящее время нет правовых оснований для наложения денежных, уголовных или административных наказаний за отказ от соблюдения этого требования».
Бахонар подчеркнул, что эпоха управления обществом посредством фильтров и репрессивных законов, касающихся одежды, завершилась. По его словам, ношение хиджаба должно стать предметом свободного выбора, аналогично культурным нормам одежды, существующих в других странах. Он также отметил, что попытки некоторых групп сохранить принудительный характер хиджаба, включая акции протеста перед зданием парламента ИРИ, не отражают позицию государства в целом.
Бахонар заверил, что, согласно текущей позиции официальных органов, закон об обязательном хиджабе не применяется, и в случае угроз наказания можно обратиться в полицию по «горячей линии».
В свою очередь, информационное агентство «Табнак» со ссылкой на члена парламентской Комиссии по культуре Хасана Али Ахлаки Амири, сообщило, что приостановление рассмотрения нового законопроекта о хиджабе произошло по распоряжению секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Акбара Ахмадиана. В связи с этим спикер парламента, Мохаммад Багер Галибаф отказался от его публикации.
Тем не менее иранский политический аналитик, писатель и журналист Парвиз Йари в комментарии для haqqin.az выразил сомнение в достоверности подобных заявлений. По его мнению, если бы иранское общество действительно поверило в отмену закона об обязательном хиджабе, улицы городов заполнились бы ликующими людьми. Однако в реальности таких проявлений нет. Йари полагает, что заявление Бахонара имеет исключительно психологическую цель — ослабить протестные настроения в условиях нарастающего внутреннего и внешнеполитического давления на Иран.
Парвиз Йари акцентирует внимание на том, что Исламская Республика сталкивается с ужесточением санкционного режима. Европейский союз возобновил ограничительные меры, ранее приостановленные в рамках СВПД 2015 года. Эти санкции включают запрет на поставки оборудования и технологий, способствующих развитию ядерной и баллистической программы, эмбарго на экспорт иранской нефти и нефтепродуктов, замораживание активов иранских банков и Центробанка, ограничения на авиаперевозки и судоходство, а также запрет на торговлю драгоценными металлами и высокотехнологичной продукцией. Согласно оценке иранского эксперта, под угрозой оказались экономические связи ИРИ не только с Европой, но и с Китаем и Индией, которые стремятся избежать вторичных санкций.
Таким образом, режим аятолл оказывается в положении почти полной международной изоляции с риском государственного банкротства, тотальной безработицы и нарастающей инфляции. В таких условиях попытки властей снизить уровень общественного недовольства, в том числе, с помощью манипуляций по вопросу хиджаба, выглядят, по словам Йари, как очевидная тактика отвлечения внимания.
Следует признать, что администрация президента Масуда Пезешкиана так и не приняла официально новый законопроект, предусматривающий установку камер видеонаблюдения для идентификации женщин, нарушающих нормы хиджаба, введение высоких штрафов и судебное преследование на основе полученных видеоданных. Не говоря уже о том, что в Тегеране и других городах Ирана наблюдается присутствие в общественных местах женщин без хиджаба, что создаёт иллюзию временного смягчения репрессивных мер режима.
Но, как подчёркивает Парвиз Йари, статья 638 Исламского уголовного кодекса Ирана, устанавливающая уголовную ответственность за появление женщины в общественных местах без хиджаба, по-прежнему остаётся в силе. Согласно этой статье, нарушение наказывается либо лишением свободы на срок от десяти дней до двух месяцев, либо 74 ударами плетью. Несмотря на то, что после подавления протестов 2022 года с улиц иранских городов исчезла печально известная полиция нравов «Иршад», репрессии продолжаются в иной форме — например, путём закрытия кафе, ресторанов и торговых центров, которые посещают женщины без хиджаба.
По мнению эксперта, эти действия подтверждают: несмотря на публичные заявления отдельных чиновников, закон о принудительном хиджабе продолжает действовать. Йари также указывает на ещё одну возможную причину подобной риторики — циркулирующие слухи о готовящемся новом военном ударе со стороны Израиля, что повышает опасения властей относительно внутренней дестабилизации. В этой связи руководство Ирана стремится обезопасить себя от потенциальных волнений, используя вопрос хиджаба, как инструмент политической манипуляции.
«Ни высшее духовенство, ни Корпус стражей исламской революции, как хранители идеологического наследия Исламской Республики, не могут допустить отмены закона об обязательном хиджабе, поскольку этот элемент носит символический характер, олицетворяя само существование исламской государственной модели, - подчеркнул Йари. - Следовательно, в рамках действующей системы Вилаят-и факих никакие альтернативные подходы к этому вопросу невозможны».
Завершая свой комментарий для haqqin.az, Парвиз Йари констатировал, что в общественном сознании иранцев вопрос хиджаба не может быть решён в рамках текущего политического устройства. Его окончательное разрешение возможно лишь в случае демонтажа авторитарной теократической системы и установления в Иране светского, демократического порядка.