Иран сбрасывает хиджаб?

Иранские информационные ресурсы распространили сенсационное заявление, мгновенно подхваченное в соцсетях различных стран мира: в Исламской Республике якобы отменён закон о принудительном ношении хиджаба. Тематика хиджаба, без преувеличения, занимает центральное место в общественно-политическом и правовом дискурсе Ирана, являясь краеугольным камнем идеологической идентичности исламского государства. Во время массовых протестов, вспыхнувших в сентябре 2022 года в ответ на смерть Махсы Амини и сопровождавшихся требованиями отмены обязательного хиджаба и соблюдения базовых прав человека, силовые структуры Ирана проявили беспрецедентную жестокость. По данным правозащитных организаций, были убиты не менее 500 человек, около 2 тысяч получили ранения, а порядка 20 тысяч иранцев были арестованы, подвергнуты пыткам и приговорены к длительным срокам заключения.

На фоне этих событий широкий резонанс вызвало заявление Мохаммада Резы Бахонара - бывшего депутата парламента ИРИ и генерального секретаря Исламского общества учителей. В интервью новостному порталу «Энтикхаб» он сообщил, что, с его точки зрения, в Иране происходит сенсационное изменение парадигм. «С юридической и правовой точки зрения, закон об обязательном ношении хиджаба утратил силу, - заявил Бахонар. - В настоящее время нет правовых оснований для наложения денежных, уголовных или административных наказаний за отказ от соблюдения этого требования». Бахонар подчеркнул, что эпоха управления обществом посредством фильтров и репрессивных законов, касающихся одежды, завершилась. По его словам, ношение хиджаба должно стать предметом свободного выбора, аналогично культурным нормам одежды, существующих в других странах. Он также отметил, что попытки некоторых групп сохранить принудительный характер хиджаба, включая акции протеста перед зданием парламента ИРИ, не отражают позицию государства в целом. Бахонар заверил, что, согласно текущей позиции официальных органов, закон об обязательном хиджабе не применяется, и в случае угроз наказания можно обратиться в полицию по «горячей линии».

В свою очередь, информационное агентство «Табнак» со ссылкой на члена парламентской Комиссии по культуре Хасана Али Ахлаки Амири, сообщило, что приостановление рассмотрения нового законопроекта о хиджабе произошло по распоряжению секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Акбара Ахмадиана. В связи с этим спикер парламента, Мохаммад Багер Галибаф отказался от его публикации. Тем не менее иранский политический аналитик, писатель и журналист Парвиз Йари в комментарии для haqqin.az выразил сомнение в достоверности подобных заявлений. По его мнению, если бы иранское общество действительно поверило в отмену закона об обязательном хиджабе, улицы городов заполнились бы ликующими людьми. Однако в реальности таких проявлений нет. Йари полагает, что заявление Бахонара имеет исключительно психологическую цель — ослабить протестные настроения в условиях нарастающего внутреннего и внешнеполитического давления на Иран. Парвиз Йари акцентирует внимание на том, что Исламская Республика сталкивается с ужесточением санкционного режима. Европейский союз возобновил ограничительные меры, ранее приостановленные в рамках СВПД 2015 года. Эти санкции включают запрет на поставки оборудования и технологий, способствующих развитию ядерной и баллистической программы, эмбарго на экспорт иранской нефти и нефтепродуктов, замораживание активов иранских банков и Центробанка, ограничения на авиаперевозки и судоходство, а также запрет на торговлю драгоценными металлами и высокотехнологичной продукцией. Согласно оценке иранского эксперта, под угрозой оказались экономические связи ИРИ не только с Европой, но и с Китаем и Индией, которые стремятся избежать вторичных санкций.

Таким образом, режим аятолл оказывается в положении почти полной международной изоляции с риском государственного банкротства, тотальной безработицы и нарастающей инфляции. В таких условиях попытки властей снизить уровень общественного недовольства, в том числе, с помощью манипуляций по вопросу хиджаба, выглядят, по словам Йари, как очевидная тактика отвлечения внимания. Следует признать, что администрация президента Масуда Пезешкиана так и не приняла официально новый законопроект, предусматривающий установку камер видеонаблюдения для идентификации женщин, нарушающих нормы хиджаба, введение высоких штрафов и судебное преследование на основе полученных видеоданных. Не говоря уже о том, что в Тегеране и других городах Ирана наблюдается присутствие в общественных местах женщин без хиджаба, что создаёт иллюзию временного смягчения репрессивных мер режима. Но, как подчёркивает Парвиз Йари, статья 638 Исламского уголовного кодекса Ирана, устанавливающая уголовную ответственность за появление женщины в общественных местах без хиджаба, по-прежнему остаётся в силе. Согласно этой статье, нарушение наказывается либо лишением свободы на срок от десяти дней до двух месяцев, либо 74 ударами плетью. Несмотря на то, что после подавления протестов 2022 года с улиц иранских городов исчезла печально известная полиция нравов «Иршад», репрессии продолжаются в иной форме — например, путём закрытия кафе, ресторанов и торговых центров, которые посещают женщины без хиджаба.