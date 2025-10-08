Венесуэла умирает, но не сдается!

Каракас (Венесуэла). Мужчина встречает угрозы США образом лидера боливарианской революции Уго Чавеса
Буэнос-Айрес (Аргентина). Во презентации своей книги «Конструирование чуда» президент Хавьер Милей выступил с рок-концертом
Антананариву (Мадагаскар). Продолжаются общенациональные протесты из-за частых отключений электроэнергии и нехватки воды
Сиэтл (США). Первое интервью Мэри Бранкоу по телефону интервью после присуждении ей Нобелевской премии по медицине
Тибет (Китай). Туристы в глубоком снегу в лагере Тансян в долине Карма после внезапного сильного снегопада в регионе. Один турист погиб, сотни других были спасены после внезапного снегопада
Нью-Йорк (США). Первое суперлуние года, известное как Урожайная луна
Янгон (Мьянма). Празднование дня полнолуния «Тадингьют» по случаю окончания Великого буддистского поста