Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Венесуэла умирает, но не сдается!

Каракас (Венесуэла). Мужчина встречает угрозы США образом лидера боливарианской революции Уго Чавеса

Буэнос-Айрес (Аргентина). Во презентации своей книги «Конструирование чуда» президент Хавьер Милей выступил с рок-концертом

Антананариву (Мадагаскар). Продолжаются общенациональные протесты из-за частых отключений электроэнергии и нехватки воды

Сиэтл (США). Первое интервью Мэри Бранкоу по телефону интервью после присуждении ей Нобелевской премии по медицине

Тибет (Китай). Туристы в глубоком снегу в лагере Тансян в долине Карма после внезапного сильного снегопада в регионе. Один турист погиб, сотни других были спасены после внезапного снегопада

Нью-Йорк (США). Первое суперлуние года, известное как Урожайная луна

Янгон (Мьянма). Празднование дня полнолуния «Тадингьют» по случаю окончания Великого буддистского поста

