USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Россия ударила по двум областям Украины

11:22 565

Российские дроны в ночь на 8 октября нанесли удары по Черниговской и Днепропетровской областям Украины.

 

В Черниговской области были атакованы объекты железной дороги. В результате удара повреждены пути по маршруту Нежин — Киев. Также был атакован энергетический объект. Более 4,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения. В Прилуках Черниговской области из-за удара дрона возник пожар на нефтебазе, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

В Днепропетровской области под ударами оказались Криворожский, Никопольский и Синельниковский районы, сообщил глава региона Сергей Лысак. Пострадали пять человек. Разрушена инфраструктура, повреждены жилые дома.

Украинская энергокомпания ДТЭК сообщила об атаке беспилотников по одной из своих ТЭС. В результате удара было «серьезно повреждено оборудование ТЭС», ранены два человека, говорится в сообщении ДТЭК. Где находится ТЭС, не уточняется.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что РФ в ночь на 8 октября запустила по Украине 183 беспилотника разных типов, 154 из них удалось обезвредить.

Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 391
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 467
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 727
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 3786
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
11:15 1721
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 1998
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота все еще актуально
7 октября 2025, 21:40 7380
Турки прилетели к арабам покупать истребители
Турки прилетели к арабам покупать истребители
11:09 1770
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
10:57 2013
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 3516
Azercell и Amazon формируют партнерство
Azercell и Amazon формируют партнерство
07:00 3638

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 391
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 467
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 727
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 3786
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
11:15 1721
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 1998
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота все еще актуально
7 октября 2025, 21:40 7380
Турки прилетели к арабам покупать истребители
Турки прилетели к арабам покупать истребители
11:09 1770
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
10:57 2013
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 3516
Azercell и Amazon формируют партнерство
Azercell и Amazon формируют партнерство
07:00 3638
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться