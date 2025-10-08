Проведено итоговое мероприятие проекта «Все тела говорят»

В рамках отчётного мероприятия, организованного Инклюзивной танцевальной компанией «Dance Ability Azerbaijan» при поддержке Фонда Red Hearts и партнёрстве с Kapital Bank, были подведены итоги первого года реализации проекта «Все тела говорят» (Bütün vücudlar danışır).

Мероприятие состоялось в Киноцентре имени Низами, где были представлены результаты работы за прошедший год, показан инклюзивный танцевальный номер, а также продемонстрирован документальный фильм, охватывающий первый год проекта.

Цель проекта – объединить различные группы общества, включая людей с инвалидностью и без, содействовать улучшению их физического и эмоционального благополучия, созданию возможностей для дружбы и общения, а также укреплению инклюзивности.

Кроме того, проект вносит вклад в повышение общественной осведомлённости по вопросам инвалидности.

За прошедший год в проекте приняли участие в общей сложности 587 человек, из которых 396 – люди с инвалидностью, а 191 – без инвалидности.

Напомним, что с 3 ноября 2025 года стартует следующий этап проекта «Все тела говорят».

Следует отметить, что фонд «Red Hearts» был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.