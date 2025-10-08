USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Залужный бросает вызов Зеленскому?

Утверждают французские СМИ
11:30 1187

Ряд высокопоставленных украинских военных получили предложение войти в команду бывшего главкома ВСУ, украинского посла в Великобритании Валерия Залужного для возможного выдвижения его кандидатуры на пост президента Украины, утверждает французский портал Intelligence Online со ссылкой на источники.

По данным портала, военным предложено войти в состав депутатов Верховной рады после возможной замены действующего президента Владимира Зеленского на Залужного. Портал не уточнил, предполагает ли это создание политической партии, которую возглавит экс-главком ВСУ.

Как отмечается в публикации, Залужный является основным претендентом на пост президента. «Опросы показывают, что он получит большую поддержку, как только Украина снова сможет провести выборы», - говорится в материале.

По данным Intelligence Online, Залужный «хранит молчание о будущих политических планах», а его команда тщательно контролирует его публичные выступления в Лондоне.

Портал также утверждает, что одним из возможных сменщиков Зеленского руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. Портал отмечает, что Буданов косвенно мог подтвердить свои намерения баллотироваться на президентский пост, отметив, что сделает главой своего предвыборного штаба Андрея Юсова - пресс-секретаря ГУР.

Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 400
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 468
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 728
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 3788
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
11:15 1723
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 2004
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота все еще актуально
7 октября 2025, 21:40 7380
Турки прилетели к арабам покупать истребители
Турки прилетели к арабам покупать истребители
11:09 1774
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
10:57 2015
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 3516
Azercell и Amazon формируют партнерство
Azercell и Amazon формируют партнерство
07:00 3642

