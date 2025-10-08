Залужный бросает вызов Зеленскому?

Ряд высокопоставленных украинских военных получили предложение войти в команду бывшего главкома ВСУ, украинского посла в Великобритании Валерия Залужного для возможного выдвижения его кандидатуры на пост президента Украины, утверждает французский портал Intelligence Online со ссылкой на источники.

По данным портала, военным предложено войти в состав депутатов Верховной рады после возможной замены действующего президента Владимира Зеленского на Залужного. Портал не уточнил, предполагает ли это создание политической партии, которую возглавит экс-главком ВСУ.

Как отмечается в публикации, Залужный является основным претендентом на пост президента. «Опросы показывают, что он получит большую поддержку, как только Украина снова сможет провести выборы», - говорится в материале.

По данным Intelligence Online, Залужный «хранит молчание о будущих политических планах», а его команда тщательно контролирует его публичные выступления в Лондоне.

Портал также утверждает, что одним из возможных сменщиков Зеленского руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. Портал отмечает, что Буданов косвенно мог подтвердить свои намерения баллотироваться на президентский пост, отметив, что сделает главой своего предвыборного штаба Андрея Юсова - пресс-секретаря ГУР.