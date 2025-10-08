Тайвань готов отказаться от российской нефти по первой просьбе

Частные нефтеперерабатывающие заводы Тайваня готовы прекратить закупку российской нефти, если Евросоюз попросит об этом, заявил министр экономики Тайваня Гун Мин-синь.
В начале октября группа экологических организаций опубликовала расследование, из которого следовало, что в первые шесть месяцев текущего года Тайвань стал мировым лидером по закупкам российской нафты. При этом продукты переработки российской нафты затем продают в том числе в западноевропейские страны, которые поддерживают санкции против российской добывающей промышленности.
Согласно представленным расчетам, за полгода Россия поставила Тайваню нафты на $1,3 млрд.