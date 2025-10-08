USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Азербайджан делится с Грузией секретами

11:44 617

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии на 2025 год, в рамках обмена опытом в сфере БПЛА в нашу страну прибыла делегация Министерства обороны Грузии.

Как передает Минобороны Азербайджана, на встрече грузинским гостям был представлен брифинг о деятельности БПЛА в азербайджанской армии, их применении в боевых операциях, организации боевых вылетов и тенденциях развития беспилотных летательных аппаратов.

В заключение были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес, была особо отмечена значимость подобных мероприятий в обмене опытом.

Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 419
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 473
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 733
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 3792
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
11:15 1735
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 2016
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота все еще актуально
7 октября 2025, 21:40 7384
Турки прилетели к арабам покупать истребители
Турки прилетели к арабам покупать истребители
11:09 1784
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
10:57 2023
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 3522
Azercell и Amazon формируют партнерство
Azercell и Amazon формируют партнерство
07:00 3645

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 419
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 473
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 733
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 3792
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
11:15 1735
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 2016
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота все еще актуально
7 октября 2025, 21:40 7384
Турки прилетели к арабам покупать истребители
Турки прилетели к арабам покупать истребители
11:09 1784
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
10:57 2023
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 3522
Azercell и Amazon формируют партнерство
Azercell и Amazon формируют партнерство
07:00 3645
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться