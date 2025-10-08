Впервые: ученые Азербайджана смогут бесплатно публиковать неограниченное число статей

В соответствии с соглашением, достигнутым между Министерством науки и образования и издательством Кембриджского университета Cambridge Press, все авторы, работающие в Азербайджане, в течение последующих трех лет имеют возможность публиковать неограниченное количество статей в 422 высокоимпакт-факторных, гибридных и «золотых» журналах открытого доступа), издаваемых Cambridge Press.

Стоимость публикации статьи в открытом доступе (Open Access) в этих журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus, измеряется тысячами манатов. Однако, в соответствии с вышеупомянутым соглашением, азербайджанские ученые могут публиковать свои статьи в журналах Cambridge University Press без совершения этого платежа. Соглашение также предоставляет 140 научным и высшим учебным заведениям Азербайджана возможность неограниченно читать журналы Cambridge Press.

Авторы, желающие воспользоваться этой услугой, могут получить доступ к платформе Cambridge Core (cambridge.org/core/journals).