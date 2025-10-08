Россия потеряла половину бронетехники и артиллерии

Россия израсходовала более половины своих запасов бронетехники и артиллерии, сообщает OSINT-исследователь Jompy, проанализировавший спутниковые снимки и открытые данные.

По его оценкам, для ведения войны против Украины российская армия восстановила 4 799 танков из 7 342 довоенных, оставив на складах лишь 19% от прежнего количества. Чаще всего с хранения снимаются танки Т-80Б/БВ (1 409 единиц), Т-72Б (1 251) и Т-62 (1 048).

При этом восстановление более современных моделей, по словам исследователя, происходит значительно медленнее.

Похожие тенденции наблюдаются и с боевыми машинами пехоты: из довоенных 7 121 БМП-1/2/3 Россия уже восстановила 4 999 единиц, что составляет лишь 16% от оставшихся запасов.

Серьёзно сократился и объём артиллерийских систем. Из довоенных 23 602 единиц (включая миномёты и зенитную артиллерию) на складах осталось около 39% — восстановлено 14 486 орудий.

Особенно заметны потери в реактивной артиллерии: по расчётам Jompy, на базах хранения осталось лишь 18% от довоенного уровня в 1 583 системы.

Значительно опустели и склады бронетранспортёров. Из 11 198 единиц различных типов Россия мобилизовала 6 161, оставив на базах примерно 39% техники. Среди задействованных машин упоминаются БТР-60/70/80, БТР-50, БРДМ-2, МТ-ЛБ и МТ-ЛБу.

Исследователь отмечает, что столь масштабное сокращение запасов неудивительно: российская армия несёт большие потери в боевых машинах разных типов, прежде всего из-за поражений беспилотниками, особенно при их массовом применении. БМП и бронетранспортёры при этом остаются основными средствами штурмовых операций.

Кроме того, по наблюдениям Jompy, фиксируются случаи, когда российские подразделения вынуждены пересаживаться с бронетехники на гражданские автомобили и продолжать наступательные действия. Исследователь связывает это с ограниченной доступностью исправных боевых машин, что указывает на растущие трудности с восполнением потерь.