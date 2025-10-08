USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Капитан Байрамов пошел по кривой дорожке

Инара Рафикгызы
12:07 673

Бывший сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) капитан Аяз Байрамов обвиняется в мошенничестве на сумму около 3 млн манатов.

Как сообщает haqqin.az, уголовное дело в отношении Аяза Байрамова, арестованного правоохранительными органами, будет рассматриваться в Бакинском военном суде.

Согласно материалам следствия, капитан занимался коммерческой деятельностью совместно с потерпевшими. Впоследствии, злоупотребив их доверием, Байрамов изъял у потерпевших в общей сложности около 3 млн манатов. Большинство пострадавших – сотрудники Службы спасения особого риска МЧС. Среди обманутых Байрамовым также генерал-майор Рауль Зейналов, занимавший должность заместителя начальника Службы.

А.Байрамов, зная о наличии у Р.Зейналова значительных финансовых возможностей, решил завладеть крупной суммой его денег, пообещав создать с ним совместный бизнес по продаже сухофруктов. Зейналову был причинен ущерб на сумму около 1 млн манатов. Всего в уголовном деле фигурируют 11 потерпевших.

А.Байрамову предъявлено обвинение по статье 178.4 (мошенничество в особо крупном размере) УК Азербайджана. В случае невозмещения потерпевшим причиненного ущерба обвиняемому по этой статье грозит до 14 лет лишения свободы.

Напомним, что заместитель начальника Службы спасения особого риска МЧС генерал-майор Рауль Зейналов был освобожден от должности в декабре прошлого года. Р.Зейналов, которому было присвоено звание генерал-майора в возрасте 39 лет, в настоящее время не работает в государственных структурах и, как сообщается, занимается предпринимательской деятельностью.

