Власть сбросила бомбы на протестующих: десятки жертв

В центральной части Мьянмы моторный параплан сбросил бомбы на участников буддийского фестиваля Тадингьют и мирного протеста против военной хунты. В результате погибли не менее 40 человек, включая детей, и около 80 получили ранения.

Мьянма переживает гражданскую войну с 2021 года после военного переворота. Правозащитники, включая Amnesty International, осудили атаку и призвали к защите гражданского населения. Военные, несмотря на потерю контроля над большей частью страны, продолжают наступление на районы сопротивления.

В декабре 2025 года в стране запланированы выборы — первые после переворота, однако критики считают их формальными и опасаются новой волны насилия.