USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Власть сбросила бомбы на протестующих: десятки жертв

12:16 941

В центральной части Мьянмы моторный параплан сбросил бомбы на участников буддийского фестиваля Тадингьют и мирного протеста против военной хунты. В результате погибли не менее 40 человек, включая детей, и около 80 получили ранения.

Мьянма переживает гражданскую войну с 2021 года после военного переворота. Правозащитники, включая Amnesty International, осудили атаку и призвали к защите гражданского населения. Военные, несмотря на потерю контроля над большей частью страны, продолжают наступление на районы сопротивления.

В декабре 2025 года в стране запланированы выборы — первые после переворота, однако критики считают их формальными и опасаются новой волны насилия.

Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 437
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 475
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 737
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 3793
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
11:15 1741
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 2021
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота все еще актуально
7 октября 2025, 21:40 7384
Турки прилетели к арабам покупать истребители
Турки прилетели к арабам покупать истребители
11:09 1790
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
10:57 2029
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 3527
Azercell и Amazon формируют партнерство
Azercell и Amazon формируют партнерство
07:00 3647

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 437
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 475
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 737
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 3793
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
11:15 1741
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 2021
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота все еще актуально
7 октября 2025, 21:40 7384
Турки прилетели к арабам покупать истребители
Турки прилетели к арабам покупать истребители
11:09 1790
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
10:57 2029
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 3527
Azercell и Amazon формируют партнерство
Azercell и Amazon формируют партнерство
07:00 3647
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться