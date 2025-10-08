Индусы платят китайскими деньгами за российскую нефть

Трейдеры, поставляющие российскую нефть, начали предлагать индийским государственным НПЗ оплачивать поставки в китайских юанях. Как сообщают источники Reuters, участники рынка рассматривают потепление отношений между Нью-Дели и Пекином как возможность упростить расчёты с индийскими покупателями.

По данным собеседников агентства, крупнейшая государственная нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corp (IOC) недавно произвела оплату в юанях за две–три партии российской нефти. Представители компании не ответили на запрос Reuters о комментарии.

После введения западных санкций против России в 2022 году использование альтернативных валют — в частности, юаня и дирхама ОАЭ — в расчётах за нефть заметно выросло, вытесняя доллар, который ранее доминировал в мировой нефтяной торговле.

В 2023 году индийские государственные НПЗ уже частично переходили на оплату российских поставок в юанях, однако позже прекратили практику из-за недовольства правительства Индии на фоне обострения отношений с Китаем. При этом частные переработчики продолжили использовать китайскую валюту.

Теперь, как пояснил один из трейдеров, компании стремятся избавиться от лишнего звена в цепочке расчётов: ранее платежи в дирхамах или долларах приходилось конвертировать в юани, поскольку только их можно напрямую обменять на рубли, необходимые для оплаты российским производителям.

Источники также уточнили, что трейдеры продолжают устанавливать цены на российскую нефть в долларах — для соблюдения ограничений, установленных Евросоюзом, — но запрашивают эквивалентную оплату в юанях.

Индия стала крупнейшим импортёром российской морской нефти со скидкой после того, как западные страны отказались от поставок из России. По словам источников, переход на расчёты в юанях позволит расширить доступ индийских госкомпаний к российской нефти, поскольку некоторые трейдеры отказываются принимать оплату в других валютах.

Отмечается также, что в последние месяцы Индия и Китай возобновили прямое авиасообщение после более чем пятилетнего перерыва. Кроме того, премьер-министр Индии Нарендра Моди в прошлом месяце впервые за семь лет посетил Китай для участия в заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что стало дополнительным сигналом к потеплению двусторонних отношений.