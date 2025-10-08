USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

В бедах палестинцев обвинили и премьера Италии

12:28 319

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила в интервью государственному телеканалу RAI, что на нее подали жалобу в Международный уголовный суд (МУС) за «соучастие в геноциде» в секторе Газа.

По словам Мелони, в МУС также пожаловались на министра обороны Гвидо Крозетто, министра иностранных дел Антонио Таяни и, вероятно, директора оборонной компании Leonardo Роберто Чинголани. «Не думаю, что в мире или в истории есть еще один подобный случай», — сказала премьер (цитата по Reuters), не уточнив, кто именно подал иски.

В середине сентября обозреватель газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Марчелли написал в своей колонке, что «любой, кто поставляет оружие для совершения тяжкого преступления, полностью осознавая, что оно будет использовано с этой целью, несет ответственность за соучастие в этом преступлении».

Джорджа Мелони эти утверждения отвергла. По ее словам, Италия не разрешала новые поставки оружия Израилю с 7 октября 2023 года, когда на эту страну напали боевики ХАМАС, а ЦАХАЛ в ответ начал наносить удары по сектору. «Мы входим в число европейских стран с самой жесткой позицией», — сказала Мелони (цитата по La Repubblica). Обвинения в причастности к геноциду отверг и Роберто Чинголани, назвав их сфабрикованными.

Отметим, что за последнюю неделю в Италии прошла серия демонстраций, в ходе которых сотни тысяч участников вышли на улицы, чтобы выразить протест против массовых убийств в секторе Газа. Многие протестующие также критиковали премьера страны Джорджу Мелони. Ее правительство, хотя и заявило, что Израиль «непропорционально действует» в Газе, не разорвало со страной торговых связей и не признало государство Палестина.

Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 444
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 476
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 738
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 3793
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
11:15 1744
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 2024
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота все еще актуально
7 октября 2025, 21:40 7384
Турки прилетели к арабам покупать истребители
Турки прилетели к арабам покупать истребители
11:09 1793
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
10:57 2033
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 3529
Azercell и Amazon формируют партнерство
Azercell и Amazon формируют партнерство
07:00 3647

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 444
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 476
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 738
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 3793
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
11:15 1744
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 2024
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота все еще актуально
7 октября 2025, 21:40 7384
Турки прилетели к арабам покупать истребители
Турки прилетели к арабам покупать истребители
11:09 1793
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
10:57 2033
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 3529
Azercell и Amazon формируют партнерство
Azercell и Amazon формируют партнерство
07:00 3647
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться