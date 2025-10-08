В бедах палестинцев обвинили и премьера Италии

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила в интервью государственному телеканалу RAI, что на нее подали жалобу в Международный уголовный суд (МУС) за «соучастие в геноциде» в секторе Газа.

По словам Мелони, в МУС также пожаловались на министра обороны Гвидо Крозетто, министра иностранных дел Антонио Таяни и, вероятно, директора оборонной компании Leonardo Роберто Чинголани. «Не думаю, что в мире или в истории есть еще один подобный случай», — сказала премьер (цитата по Reuters), не уточнив, кто именно подал иски.

В середине сентября обозреватель газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Марчелли написал в своей колонке, что «любой, кто поставляет оружие для совершения тяжкого преступления, полностью осознавая, что оно будет использовано с этой целью, несет ответственность за соучастие в этом преступлении».

Джорджа Мелони эти утверждения отвергла. По ее словам, Италия не разрешала новые поставки оружия Израилю с 7 октября 2023 года, когда на эту страну напали боевики ХАМАС, а ЦАХАЛ в ответ начал наносить удары по сектору. «Мы входим в число европейских стран с самой жесткой позицией», — сказала Мелони (цитата по La Repubblica). Обвинения в причастности к геноциду отверг и Роберто Чинголани, назвав их сфабрикованными.

Отметим, что за последнюю неделю в Италии прошла серия демонстраций, в ходе которых сотни тысяч участников вышли на улицы, чтобы выразить протест против массовых убийств в секторе Газа. Многие протестующие также критиковали премьера страны Джорджу Мелони. Ее правительство, хотя и заявило, что Израиль «непропорционально действует» в Газе, не разорвало со страной торговых связей и не признало государство Палестина.