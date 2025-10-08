Американские аэропорты лихорадит

Приостановка деятельности правительства США, так называемый шатдаун, а также традиционная нехватка диспетчеров привела к росту задержек авиарейсов по всем Соединенным Штатам, сообщает телеканал АВС.

Так, в начале недели только в таких крупнейших авиаузлах Соединенных Штатов, как Даллас, Чикаго, Мемфис и Нэшвилл задержки авиарейсов достигали 2,5 часа, а в аэропорту Бербэнк в штате Калифорния на диспетчерской вышке в какой-то момент почти шесть часов не было сотрудников. Только в понедельник задержки коснулись более 4 тыс. рейсов по всей стране.

Как пояснил телеканалу президент Национальной ассоциации авиадиспетчеров Ник Дэниелс, нехватка персонала на диспетчерских вышках — это не новая проблема, но шатдаун вновь привлек к ней внимание и усугубил ее. Авиадиспетчеры считаются работниками критической сферы, поэтому продолжают выходить на работу даже в условиях шатдауна, без зарплаты.

По данным Минтранса США, порядка 13,2 тыс. диспетчеров последнюю зарплату получат 14 октября. По словам министра транспорта США Шона Даффи, такие условия вынуждают их искать дополнительные варианты заработка, чтобы платить по счетам. В результате по всей стране сейчас резко выросло число больничных среди диспетчеров. Из-за этого, продолжил он, в некоторых аэропортах США число авиадиспетчеров уже сократилось на 50%.

Напомним, Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.