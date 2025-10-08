Эрдоган требует справедливости от США

Исключение Турции из американской программы по производству истребителей F-35 не имеет юридических оснований, Анкара рассчитывает на снятие ограничений в ходе переговоров с США. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция и США тесно сотрудничают в оборонной промышленности, как и во всех других областях. Мы ведем переговоры с США по этим вопросам для развития этих отношений и ожидаем позитивных результатов», – заявил Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Азербайджана.

По его словам, в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом он открыто и прямо поднял вопрос об F-35 и получил позитивные сигналы в этом направлении.

«Турция является партнером в этом проекте, оплатила его и выполнила свои обязательства. Причины нашего исключения из этой программы не имеют под собой никакой легитимности», – отметил турецкий лидер.

Эрдоган также указал, что президент США Дональд Трамп ранее косвенно давал понять возможность урегулирования проблемы. Он добавил, что необходимые технические консультации ведутся на всех уровнях и выразил надежду на решение вопроса по F-35, а также на снятие санкций, введенных в рамках американского закона CAATSA.