Эрдоган требует справедливости от США

Исключение Турции из американской программы по производству истребителей F-35 не имеет юридических оснований, Анкара рассчитывает на снятие ограничений в ходе переговоров с США. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция и США тесно сотрудничают в оборонной промышленности, как и во всех других областях. Мы ведем переговоры с США по этим вопросам для развития этих отношений и ожидаем позитивных результатов», – заявил Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Азербайджана.

По его словам, в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом он открыто и прямо поднял вопрос об F-35 и получил позитивные сигналы в этом направлении.

«Турция является партнером в этом проекте, оплатила его и выполнила свои обязательства. Причины нашего исключения из этой программы не имеют под собой никакой легитимности», – отметил турецкий лидер.

Эрдоган также указал, что президент США Дональд Трамп ранее косвенно давал понять возможность урегулирования проблемы. Он добавил, что необходимые технические консультации ведутся на всех уровнях и выразил надежду на решение вопроса по F-35, а также на снятие санкций, введенных в рамках американского закона CAATSA.

Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 452
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 476
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 738
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 3794
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
11:15 1746
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 2026
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота все еще актуально
7 октября 2025, 21:40 7384
Турки прилетели к арабам покупать истребители
Турки прилетели к арабам покупать истребители
11:09 1795
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
10:57 2033
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 3529
Azercell и Amazon формируют партнерство
Azercell и Amazon формируют партнерство
07:00 3647

