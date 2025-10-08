USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья

видео
12:44 454

Граждан Азербайджана уже третий день не выпускают из аэропорта в Подмосковье, сообщают в соцсетях. 

6 октября граждане Азербайджана вылетели из Баку в Москву и приземлились в подмосковном аэропорту Жуковский. По словам одного из пассажиров, сразу после прилёта его и ещё двух соотечественников без объяснения причин задержали сотрудники аэропорта и сопроводили на второй этаж терминала.

Там их поместили в закрытое помещение, напоминающее камеру в исправительном учреждении. Вместе с ними удерживаются и граждане стран Центральной Азии. Дверь в помещение заперта, а сами задержанные находятся под постоянным наблюдением камер видеонаблюдения.

По словам автора видео, задержанным не предоставляют еду. Они обращаются к властям Азербайджана с просьбой о помощи и содействии в разрешении ситуации.

Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 455
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 476
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 739
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 3795
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
11:15 1748
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 2028
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота все еще актуально
7 октября 2025, 21:40 7384
Турки прилетели к арабам покупать истребители
Турки прилетели к арабам покупать истребители
11:09 1796
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
10:57 2035
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 3530
Azercell и Amazon формируют партнерство
Azercell и Amazon формируют партнерство
07:00 3648

