Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья

Граждан Азербайджана уже третий день не выпускают из аэропорта в Подмосковье, сообщают в соцсетях.

6 октября граждане Азербайджана вылетели из Баку в Москву и приземлились в подмосковном аэропорту Жуковский. По словам одного из пассажиров, сразу после прилёта его и ещё двух соотечественников без объяснения причин задержали сотрудники аэропорта и сопроводили на второй этаж терминала.

Там их поместили в закрытое помещение, напоминающее камеру в исправительном учреждении. Вместе с ними удерживаются и граждане стран Центральной Азии. Дверь в помещение заперта, а сами задержанные находятся под постоянным наблюдением камер видеонаблюдения.

По словам автора видео, задержанным не предоставляют еду. Они обращаются к властям Азербайджана с просьбой о помощи и содействии в разрешении ситуации.