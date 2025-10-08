USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Евросоюз давит на Бельгию

12:49 159

Страны ЕС нарастили давление на Бельгию в связи с тем, что она не спешит предоставить разрешение использовать находящиеся в ее юрисдикции замороженные активы РФ для поддержки Украины, передает Financial Times (FT).

«Терпение в отношении властей Бельгии иссякает, - заявили три дипломата, участвующих в подготовке очередного раунда переговоров ЕС в среду», - информирует издание.

Газета напоминает, что изначально ряд западных стран, прежде всего Германия, опасались юридических и финансовых последствий такого решения, но в итоге изменили позицию, в особенности после призывов США к G7 конфисковать или использовать активы иным образом.

Сейчас российские активы на сумму 190 млрд евро находятся в центральном депозитарии Euroclear со штаб-квартирой в Брюсселе. Однако власти Бельгии неоднократно выступали против существенных изменений в использовании данных активов и призывали при принятии подобных шагов солидарно разделить риски.

«Бельгия три года заявляла, что Euroclear - бельгийская структура, как и выгода от него. Теперь они хотят распределить риски, утверждают, что Euroclear - европейская структура», - заявил изданию один из высокопоставленных собеседников газеты.

 

«Позиция премьера Бельгии Барта де Вевера вызвала раздражение у некоторых других европейских лидеров на недавнем саммите в Копенгагене», - пишет FT со ссылкой на несколько дипломатических источников.

По данным издания, от Бельгии все активнее требуют разрешить использовать замороженные российские активы для «репарационного кредита» Украине. FT отмечает, что Еврокомиссия (ЕК) «уже определила, как можно выстроить структуру кредита».

Предполагается, что к декабрю ЕС согласует кредит, а первые перечисления по нему могут поступить во втором квартале 2026 года.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что эти средства нужны использовать для поставок оружия Киеву.

«Однако премьер-министр Бельгии просил остальные 26 стран ЕС взять на себя юридические и финансовые риски, связанные с этим займом, и дать гарантию на всю сумму, чтобы Бельгии не пришлось возвращать эти деньги самостоятельно. Такой подход вызвал осуждение в ряде столиц, особенно учитывая, что прибыли Euroclear облагаются корпоративным налогом в Бельгии», - говорится в статье FT.

В ЕК, тем не менее, пояснили, что кредит будет функционировать таким образом, чтобы речи не шло о конфискации активов РФ.

Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 460
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 477
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 742
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 3795
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
11:15 1750
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 2029
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота все еще актуально
7 октября 2025, 21:40 7384
Турки прилетели к арабам покупать истребители
Турки прилетели к арабам покупать истребители
11:09 1797
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
10:57 2038
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 3530
Azercell и Amazon формируют партнерство
Azercell и Amazon формируют партнерство
07:00 3649

