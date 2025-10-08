Эрдоган раскрыл секрет мира в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внимательно следит за развитием ситуации в Сирии и не допустит повторения хаоса, а курдские формирования должны быть интегрированы в новые органы власти.

«Мы никогда не позволим Сирии вновь скатиться к нестабильности. Турция внимательно следит за всеми событиями в этой стране. [Курдские формирования] «Силы демократической Сирии» должны сдержать свои обещания и завершить интеграцию с Сирией. Сирийское правительство сохраняло деликатный подход к напряженности в Алеппо и заявило, что от СДС ждут соблюдения соглашения от 10 марта», – заявил Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Азербайджана.

Он подчеркнул, что территориальная целостность Сирии имеет для Турции первостепенное значение и Анкара не приемлет никаких действий, игнорирующих этот принцип.

«Альянс турок, курдов и арабов – это ключ к прочному миру и спокойствию в регионе», – отметил турецкий лидер.

По его словам, нельзя поддаваться на провокации. Глава Сирии и его администрация разделяют взгляды Анкары, и Турция продолжит поддерживать сирийский народ, добавил Эрдоган.