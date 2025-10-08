USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Эрдоган раскрыл секрет мира в Сирии

12:52 127

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внимательно следит за развитием ситуации в Сирии и не допустит повторения хаоса, а курдские формирования должны быть интегрированы в новые органы власти.

«Мы никогда не позволим Сирии вновь скатиться к нестабильности. Турция внимательно следит за всеми событиями в этой стране. [Курдские формирования] «Силы демократической Сирии» должны сдержать свои обещания и завершить интеграцию с Сирией. Сирийское правительство сохраняло деликатный подход к напряженности в Алеппо и заявило, что от СДС ждут соблюдения соглашения от 10 марта», – заявил Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Азербайджана.

Он подчеркнул, что территориальная целостность Сирии имеет для Турции первостепенное значение и Анкара не приемлет никаких действий, игнорирующих этот принцип.

«Альянс турок, курдов и арабов – это ключ к прочному миру и спокойствию в регионе», – отметил турецкий лидер.

По его словам, нельзя поддаваться на провокации. Глава Сирии и его администрация разделяют взгляды Анкары, и Турция продолжит поддерживать сирийский народ, добавил Эрдоган.

Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 463
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 477
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 742
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 3796
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
11:15 1751
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 2029
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота все еще актуально
7 октября 2025, 21:40 7384
Турки прилетели к арабам покупать истребители
Турки прилетели к арабам покупать истребители
11:09 1798
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
10:57 2039
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 3532
Azercell и Amazon формируют партнерство
Azercell и Amazon формируют партнерство
07:00 3649

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 463
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 477
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 742
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 3796
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
11:15 1751
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 2029
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота все еще актуально
7 октября 2025, 21:40 7384
Турки прилетели к арабам покупать истребители
Турки прилетели к арабам покупать истребители
11:09 1798
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
10:57 2039
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 3532
Azercell и Amazon формируют партнерство
Azercell и Amazon формируют партнерство
07:00 3649
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться