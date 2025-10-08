USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Без дождя, немного тумана. Погода на завтра в Баку

9 октября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Однако утром в некоторых частях полуострова возможны слабый туман и небольшая изморось. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-19, днем - 21-26° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых восточных районах возможна небольшая изморось, местами не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19, днем - 23-28° тепла, в горах ночью 8-13, днем - 15-20° тепла.

Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Время есть. Но первый снег уже выпал
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Расследование haqqin.az: Исмаил Гасымов из SOCAR в системе теневого флота
Турки прилетели к арабам покупать истребители
Подорван поезд с военным грузом под Петербургом
Иран сбрасывает хиджаб?
Azercell и Amazon формируют партнерство
