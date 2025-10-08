USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Яндрокович у Алиева

обновлено 16:38
16:38

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем.

Председатель парламента Хорватии, отметив, что это его первый визит в Азербайджан, сказал, что глубоко впечатлен красотой Баку. Гордан Яндрокович поздравил Ильхама Алиева с его деятельностью и заслугами во имя азербайджанского государства и народа, а также с достигнутыми в Вашингтоне результатами в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией. Спикер отметил хороший уровень отношений между Азербайджаном и Хорватией и указал на наличие возможностей для дальнейшего расширения межпарламентских отношений. Напомнив, что в обеих странах действуют межпарламентские группы дружбы, Яндрокович коснулся важности сотрудничества не только между этими группами, но и различными парламентскими комитетами.

Поблагодарив за поздравления, Ильхам Алиев подчеркнул, что достигнутые между Азербайджаном и Арменией соглашения имеют историческое значение. Глава государства выразил удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Хорватией. Было подчеркнуто, что Хорватия постоянно поддерживает развитие отношений Азербайджана с Европейским союзом и НАТО.

На встрече было отмечено, что двусторонние отношения развиваются на основе принципов дружбы и партнерства, констатировано наличие широких возможностей для сотрудничества в энергетической, инвестиционной, туристической и других областях, обсуждены перспективы развития связей между двумя странами в рамках международных межпарламентских институтов.

13:04

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября принял делегацию во главе с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем, сообщает официальный сайт главы государства.

Аэропорты остановились
Аэропорты остановились
15:30
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
13:51
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
17:31
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 185 медалей и не отдал Беларуси 2-е место
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 185 медалей и не отдал Беларуси 2-е место обновлено 15:49
15:49
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
11:05
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
14:59
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
14:16
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картаполов
14:10
Трампа может сменить только Трамп!
Трампа может сменить только Трамп! наша корреспонденция; все еще актуально
08:50

