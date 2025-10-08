Яндрокович у Алиева

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем.

Председатель парламента Хорватии, отметив, что это его первый визит в Азербайджан, сказал, что глубоко впечатлен красотой Баку. Гордан Яндрокович поздравил Ильхама Алиева с его деятельностью и заслугами во имя азербайджанского государства и народа, а также с достигнутыми в Вашингтоне результатами в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией. Спикер отметил хороший уровень отношений между Азербайджаном и Хорватией и указал на наличие возможностей для дальнейшего расширения межпарламентских отношений. Напомнив, что в обеих странах действуют межпарламентские группы дружбы, Яндрокович коснулся важности сотрудничества не только между этими группами, но и различными парламентскими комитетами.

Поблагодарив за поздравления, Ильхам Алиев подчеркнул, что достигнутые между Азербайджаном и Арменией соглашения имеют историческое значение. Глава государства выразил удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Хорватией. Было подчеркнуто, что Хорватия постоянно поддерживает развитие отношений Азербайджана с Европейским союзом и НАТО.

На встрече было отмечено, что двусторонние отношения развиваются на основе принципов дружбы и партнерства, констатировано наличие широких возможностей для сотрудничества в энергетической, инвестиционной, туристической и других областях, обсуждены перспективы развития связей между двумя странами в рамках международных межпарламентских институтов.