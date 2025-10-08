ХАМАС требует тело Синвара

Палестинское движение ХАМАС потребовало от израильской стороны вернуть тела лидеров радикалов в Газе Яхьи Синвара и его брата Мухаммеда в рамках возможных договоренностей по освобождению заложников. Об этом сообщило близкое к движению палестинское агентство Maan.

По его данным, представители ХАМАС на проходящих в Египте консультациях по Газе потребовали «включить в соглашение об обмене заложников обязательство передать движению тела Яхьи Синвара и его младшего брата Мухаммеда». Израильская сторона до последнего времени наотрез отказывалась от возвращения тела Яхьи Синвара, считая его одним из «символов терроризма».

Яхья Синвар возглавлял ХАМАС в секторе Газа с 2017 года, 6 августа 2024 года был избран на пост главы политбюро движения после убийства в Тегеране предыдущего лидера радикалов Исмаила Хании. 16 октября Синвар был убит израильскими военными на юге Газы.

Синвара-старшего Израиль считал одним из вдохновителей и главных организаторов нападения сторонников ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года. Его младший брат Мухаммед стал, по версии израильской стороны, главой военного крыла ХАМАС. Он был убит израильтянами в мае в секторе Газа.

Израиль также до сих пор отказывался включать в списки палестинцев, которые могут быть выпущены из тюрем в обмен на освобождение заложников, шестерых наиболее авторитетных участников радикальных палестинских группировок. Среди них - один из лидеров движения ФАТХ Марван Баргути и генеральный секретарь Народного фронта освобождения Палестины Ахмед Саадат. Израильские власти считают их, как и братьев Синвар, «символами терроризма».