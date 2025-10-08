USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
ХАМАС требует тело Синвара

13:20 858

Палестинское движение ХАМАС потребовало от израильской стороны вернуть тела лидеров радикалов в Газе Яхьи Синвара и его брата Мухаммеда в рамках возможных договоренностей по освобождению заложников. Об этом сообщило близкое к движению палестинское агентство Maan.

По его данным, представители ХАМАС на проходящих в Египте консультациях по Газе потребовали «включить в соглашение об обмене заложников обязательство передать движению тела Яхьи Синвара и его младшего брата Мухаммеда». Израильская сторона до последнего времени наотрез отказывалась от возвращения тела Яхьи Синвара, считая его одним из «символов терроризма».

Яхья Синвар возглавлял ХАМАС в секторе Газа с 2017 года, 6 августа 2024 года был избран на пост главы политбюро движения после убийства в Тегеране предыдущего лидера радикалов Исмаила Хании. 16 октября Синвар был убит израильскими военными на юге Газы.

Синвара-старшего Израиль считал одним из вдохновителей и главных организаторов нападения сторонников ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года. Его младший брат Мухаммед стал, по версии израильской стороны, главой военного крыла ХАМАС. Он был убит израильтянами в мае в секторе Газа.

Израиль также до сих пор отказывался включать в списки палестинцев, которые могут быть выпущены из тюрем в обмен на освобождение заложников, шестерых наиболее авторитетных участников радикальных палестинских группировок. Среди них - один из лидеров движения ФАТХ Марван Баргути и генеральный секретарь Народного фронта освобождения Палестины Ахмед Саадат. Израильские власти считают их, как и братьев Синвар, «символами терроризма».

Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 281
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 3783
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 3175
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 4507
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картополов
14:10 1072
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 6646
Трампа может сменить только Трамп!
Трампа может сменить только Трамп! наша корреспонденция; все еще актуально
08:50 2217
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 3347
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 1014
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 1182
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 4422

