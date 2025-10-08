USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Газу оставили без «Совести»

Активисты «Флотилии свободы», вышедшие из Италии две недели назад в направлении сектора Газа, сообщили о перехвате их судов израильскими военными недалеко от побережья палестинского анклава. Об этом сообщает РБК.

По их данным, инцидент произошел рано утром в среду.

«В течение часа израильские ВМС атаковали восемь судов. Только «Совесть» продолжает движение, несмотря на атаку военного вертолета», — говорится в сообщении «Глобальной флотилии Сумуда» (Global Sumud Flotilla) в соцсети X.

Позднее активисты сообщили о захвате судна «Совесть». По их словам, волонтёры на борту подверглись нападению и были задержаны Израилем в международных водах на пути к открытию морского коридора в сектор Газа. Они также подчеркнули, что флотилия действовала в соответствии с международным правом и находилась вне юрисдикции Израиля.

МИД Израиля подтвердил, что новая флотилия, пытавшаяся прорвать морскую блокаду сектора Газа, не достигла цели: девять судов с пассажирами доставлены в израильский порт. Все находятся в безопасности и, как ожидается, вскоре будут депортированы, сообщает The Times of Israel. По данным издания, среди активистов около 100 человек из разных стран.

Отметим, что этот инцидент произошел через неделю после перехвата предыдущей флотилии из 42 судов коалиции Global Sumud Flotilla у берегов Газы. Тогда на борту находились политики и активисты, включая шведскую экологическую активистку Грету Тунберг. Флотилия направлялась с гуманитарной помощью — продовольствием и лекарствами — в палестинский анклав, где, по их словам, складывается кризис после действий израильской армии. Экипажи и пассажиры тех судов были доставлены в Израиль и депортированы.

