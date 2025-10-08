USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Скоро будут судить экономиста Галиба Байрамова

Инара Рафикгызы
13:36 1159

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении председателя Центрального правления Общественного объединения «Центр экономических исследований», экономиста Галиба Байрамова.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова были уточнены анкетные данные об обвиняемом. Адвокат Галиба Байрамова Зибейда Садыгова заявила ходатайство о прекращении уголовного дела по оправдательным основаниям.

На данном этапе ходатайство не рассмотрено. Вынесено решение о передаче дела в суд.

Судебное заседание назначено на 22 октября.

Отметим, что Галибу Байрамову предъявлено обвинение по статьям 193-1.3.2 (Легализация имущества, добытого преступным путем в крупном размере) и 308 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК АР, в отношении него избрана мера пресечения в виде взятия под полицейский надзор.

Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 283
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 3784
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 3178
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 4509
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картополов
14:10 1072
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 6647
Трампа может сменить только Трамп!
Трампа может сменить только Трамп! наша корреспонденция; все еще актуально
08:50 2217
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 3349
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 1014
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 1182
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 4422

