Скоро будут судить экономиста Галиба Байрамова

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении председателя Центрального правления Общественного объединения «Центр экономических исследований», экономиста Галиба Байрамова.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова были уточнены анкетные данные об обвиняемом. Адвокат Галиба Байрамова Зибейда Садыгова заявила ходатайство о прекращении уголовного дела по оправдательным основаниям.

На данном этапе ходатайство не рассмотрено. Вынесено решение о передаче дела в суд.

Судебное заседание назначено на 22 октября.

Отметим, что Галибу Байрамову предъявлено обвинение по статьям 193-1.3.2 (Легализация имущества, добытого преступным путем в крупном размере) и 308 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК АР, в отношении него избрана мера пресечения в виде взятия под полицейский надзор.