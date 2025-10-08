ХАМАС и Израиль сверяют списки пленных

Представители Израиля и ХАМАС в ходе переговоров в Шарм-эш-Шейхе обменялись списками пленных и заключенных, чье освобождение рассматривается в рамках возможного соглашения. Об этом сообщила пресс-служба палестинского движения.

В палестинском движении сообщили, что ключевыми темами переговоров стали вопросы прекращения боевых действий, вывода израильских сил с территории сектора Газа, а также обмена пленными.

«Посредники прилагают большие усилия для устранения любых препятствий на пути реализации прекращения огня, на переговорах царит дух оптимизма», – добавили в ХАМАС.

Прогресс в переговорах подтвердило и иранское агентство IRNA со ссылкой на осведомленный источник. По его данным, стороны обсуждают поэтапный вывод израильских войск из городов Газа, Хан-Юнис и Дейр-эль-Балах, после чего планируется согласовать уход сил и из других районов анклава. Главным препятствием на пути к окончательному соглашению остается продолжающееся вооруженное противостояние.