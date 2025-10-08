USD 1.7000
ХАМАС и Израиль сверяют списки пленных

13:39 472

Представители Израиля и ХАМАС в ходе переговоров в Шарм-эш-Шейхе обменялись списками пленных и заключенных, чье освобождение рассматривается в рамках возможного соглашения. Об этом сообщила пресс-служба палестинского движения.

В палестинском движении сообщили, что ключевыми темами переговоров стали вопросы прекращения боевых действий, вывода израильских сил с территории сектора Газа, а также обмена пленными.

«Посредники прилагают большие усилия для устранения любых препятствий на пути реализации прекращения огня, на переговорах царит дух оптимизма», – добавили в ХАМАС.

Прогресс в переговорах подтвердило и иранское агентство IRNA со ссылкой на осведомленный источник. По его данным, стороны обсуждают поэтапный вывод израильских войск из городов Газа, Хан-Юнис и Дейр-эль-Балах, после чего планируется согласовать уход сил и из других районов анклава. Главным препятствием на пути к окончательному соглашению остается продолжающееся вооруженное противостояние.

Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 283
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 3786
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 3178
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 4509
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картополов
14:10 1073
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 6649
Трампа может сменить только Трамп!
Трампа может сменить только Трамп! наша корреспонденция; все еще актуально
08:50 2217
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 3350
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 1015
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 1182
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 4422

