USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?

«Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
13:51 1284

Зарубежные эксперты, специализирующиеся на Центральной Азии и Южном Кавказе, продолжают анализировать достигнутое в Белом доме 8 августа соглашение о Зангезурском коридоре, или «Маршруте Трампа». Они сходятся во мнении, что этот транспортный маршрут протяженностью 43 километра не только обеспечит беспрепятственное сообщение между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой, но и станет частью международного торгового коридора из Китая в Европу, минуя Россию. Аналитики считают, что открытие Зангезурского коридора станет событием, создающим новые возможности для стран Центральной Азии и Южного Кавказа, и может изменить геополитический расклад в Евразийском регионе, перестроив торговые потоки на континенте.

Дорога через Зангезур облегчает центральноазиатским государствам выход на европейский рынок по суше, что позволит снизить транспортные и транзитные расходы. Доля стран Центральной Азии в мировой торговле, как уже предрекают в прогнозах, может существенно вырасти. Аналитики соглашаются, что проект TRIPP важен с точки зрения углубления отношений между Азербайджаном и его ближайшим союзником Турцией. Но он также имеет значение с позиции расширения региональных связей, в котором заинтересованы пять государств Центральной Азии, развивающих торговлю как с тюркским миром, так и с западными экономиками.

Аналитики считают, что открытие Зангезурского коридора может изменить геополитический расклад в Евразийском регионе, перестроив торговые потоки на континенте

Дорога, которую строят в Кош-Добо, пройдет из Кыргызстана в Узбекистан, затем в Туркменистан — параллельно уже существующему пути через Казахстан, — и далее через Каспийское море контейнерные грузы будут поступать в Азербайджан.

В 10 тысячах километров от Кош-Добо, в Нью-Йорке, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на переговорах с президентом США Дональдом Трампом заявил, что завершение конфликта между Азербайджаном и Арменией при посредничестве США имеет важное значение для Центральной Азии. В оценке значения транспортного коридора для региона узбекский лидер вряд ли ошибся.

На встрече в конце августа в туркменском курортном городе Авазе лидеры Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана, обсуждая планы по развитию Срединного коридора, высказались за включение в него Зангезурского участка. Шавкат Мирзиёев заявил, что железная дорога из Китая в Узбекистан через Кыргызстан — та самая, которую начали строить в Кош-Добо, — может соединиться с планируемым маршрутом через Южный Кавказ.

Наконец, в своем выступлении на саммите Организации тюркоязычных государств, состоявшемся 7 октября в Габале, президент Узбекистана подчеркнул, что соглашение по Зангезурскому коридору является большим событием для тюркского мира.

Мирзиёев на переговорах с Трампом заявил, что завершение конфликта между Азербайджаном и Арменией при посредничестве США имеет важное значение для Центральной Азии

Как считает Никола Контесси, исследователь Йоркского центра исследований Азии в Торонто (Канада), эксперт по международным отношениям, специализирующийся на глобальном управлении, внешней политике и политике безопасности, потенциальное влияние TRIPP с геополитической точки зрения может быть колоссальным. По его словам, США фактически оттеснят Россию на второй план как ключевого игрока на Кавказе, заменив ее в качестве гаранта политической стабильности, а новый коридор может сместить приоритеты региона со связей Север-Юг. Соединенные Штаты также получат плацдарм для выхода на Каспий, ключ к торговле нефтью и газом, и закрепятся у сухопутной границы Ирана. Если этот проект будет реализован, Тегеран окажется под усиленным давлением, а его действия подвергнутся более пристальному вниманию.

«Я вижу, что Турция — главный победитель, скрывающийся за кулисами. Этот план укрепит ось Азербайджан-Турция и продвинет союз тюркоязычных стран, усилив притяжение этого вектора в евразийских отношениях. Турция становится сильнее в рамках НАТО, выступая стратегическим связующим звеном между континентами и регионами, а также перекрёстком транспортных, энергетических и других путей», — рассказал эксперт в разговоре с «Азаттык Азия».

Никола Контесси считает, что страны Центральной Азии могут получить множество преимуществ от включения TRIPP в Транскаспийский маршрут. По его словам, дублирование транскавказского участка может способствовать увеличению пропускной способности, что, в свою очередь, простимулирует развитие морских перевозок через Каспий. «Страны Центральной Азии также получат более простую и прямую связь с Арменией и всем миром. Безусловно, более развитая транспортная инфраструктура региона может способствовать интеграции стран Центральной Азии в глобальные цепочки поставок», — отметил  Контесси.

По мнению Контесси, Маршрут Трампа «укрепит ось Азербайджан-Турция и продвинет союз тюркоязычных стран, усилив притяжение этого вектора в евразийских отношениях»

Асель Тутумлу, доцент Ближневосточного университета Северного Кипра, согласен с этим. Как считает эксперт, страны региона могут получить развитие логистики, вовлеченность их товаров в мировую торговлю, создание региональных инициатив. В особенности это касается интеграции инфраструктурных проектов, логистики таможенных служб, связанности систем энергоснабжения, обеспечения беспрерывных поставок. То есть это не только транспортные коридоры для европейских и китайских товаров, но и создание региональных цепочек и экономических центров, которые бы позволили населению развивать местную промышленность, инфраструктуру и выходить на мировые рынки.

«Для всех стран региона это важный потенциал, я говорю не только о Зангезурском, а также о Срединном коридоре», — отмечает Тутумлу. По его словам, если Зангезурский коридор будет оперировать, центральноазиатские страны смогут выходить на мировые рынки, тратя меньшее количество времени.

В перспективе TRIPP может стать артерией для экспорта углеводородов из Туркменистана и Казахстана на рынок Европы, которая стремится избавиться от зависимости от российских энергоносителей. Сейчас Казахстан полагается в основном на трубопровод, проходящий по территории России. Москва с 2022 года под разными предлогами не раз приостанавливала работу Каспийского трубопроводного консорциума.

Железная дорога из Китая в Узбекистан через Кыргызстан может соединиться с планируемым маршрутом через Южный Кавказ

Узбекистан, страна без выхода к морю, окруженная странами, тоже не имеющими выхода к морю, может получить кратчайший доступ к морским портам, чтобы организовать экспорт своей продукции. Сейчас в структуре внешней торговли Ташкента львиная доля приходится на металлы и сельхозпродукцию.

Хотя для завершения строительства TRIPP, по оценкам, может потребоваться 3–5 миллиардов долларов, ежегодная экономия на логистических расходах при запуске маршрута может доходить до 20–30 миллиардов долларов.

Коридор — это и вопрос влияния. Присутствие США на Южном Кавказе не нравится России, которая прежде выступала посредником в переговорах между Азербайджаном и Арменией. Москва скептически отнеслась к декларации о мирных отношениях между Ереваном и Баку, которая была подписана вместе с договором о взаимном участии в TRIPP. Глава российского МИД Сергей Лавров утверждал, что в документе «далеко не все согласовано». «Россия и Иран становятся невовлеченными, ненужными акторами в большой игре. И мы видим повышение влияния Турции и Америки в развитии региона», — констатирует Асель Тутумлу.

Эксперты отмечают, что прагматичное решение Армении присоединиться к коридору, который она считала ранее «неприемлемым», позволит стране занять свое место на евразийской торговой карте, не жертвуя суверенитетом, снижая зависимость от России, расширяя доступ к иностранным инвестициям и становясь участником, а не препятствием для региональной интеграции. Соединенные Штаты объявили в сентябре о готовности выделить Армении 145 миллионов долларов — первый транш для реализации «Маршрута Трампа». В сентябре комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос, вернувшаяся из поездки на Южный Кавказ, анонсировала пакет помощи Еревану в размере 202,5 миллиона евро. По сообщениям местных СМИ, значительная часть финансирования будет направлена на развитие TRIPP.

Присутствие США на Южном Кавказе не нравится России, которая прежде выступала посредником в переговорах между Азербайджаном и Арменией

В турецкой прессе Зангезурский коридор преподносят как продвижение тюркской дипломатии и соединение тюркских культур, отмечает эксперт. По его словам, Турция давно пыталась наладить доступ к энергетическим ресурсам Центральной Азии и Каспийского моря. Если вопрос с Зангезурским коридором будет решен и если в будущем в коридор будут добавлены газопровод и нефтепровод, то для Турции это станет заманчивым проектом. «Но сам по себе коридор важен не просто с экономической точки зрения. Он укладывается в понятие идентичности, развития тюркского мира. Регионализм Анкары с тюркскими государствами всегда связан с вопросами идентичности, культуры, возрождением тюркского мира. И Зангезурский коридор воспринимается Турцией как естественное воссоединение тюркских государств», — рассказал Тутумлу.

Транспортный маршрут не менее важен для Китая. Зангезурский коридор способен повысить эффективность Срединного коридора, который Пекин рассматривает как часть своей амбициозной инициативы «Один пояс — один путь». Смогут ли Пекин и Вашингтон, который будет управлять коридором, найти точки соприкосновения на Южном Кавказе, учитывая разногласия между мировыми державами? Никола Контесси считает, что это возможно. По его словам, соперничество и сотрудничество не обязательно являются противоположностями в международных отношениях, поэтому ожидается, что обе страны будут действовать прагматично.

Зангезурский коридор не менее важен для Китая

«Соглашение TRIPP предоставит США контроль над еще одним узким местом международной торговли, но это реальность, с которой Китай, как и весь остальной мир, знаком. То, как будет использоваться это влияние, вероятно, будет зависеть от того, кто находится в Белом доме и в комплексе Чжуннаньхай (место в Пекине, где расположены офисы и резиденции руководства Коммунистической партии Китая. — Ред), а также от совокупности взаимных интересов», — отмечает исследователь.

Но при этом не нужно забывать, что сам проект транспортного коридора есть пока лишь на бумаге. Контесси отмечает, что его осуществимость зависит от многих переменных, в первую очередь от политической ситуации на Южной Кавказе и реализации мирных соглашений между Арменией и Азербайджаном.

Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 284
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 3788
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 3178
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 4510
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картополов
14:10 1074
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 6650
Трампа может сменить только Трамп!
Трампа может сменить только Трамп! наша корреспонденция; все еще актуально
08:50 2217
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 3350
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 1016
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 1182
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 4422

ЭТО ВАЖНО

Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 284
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 3788
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 3178
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 4510
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картополов
14:10 1074
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 6650
Трампа может сменить только Трамп!
Трампа может сменить только Трамп! наша корреспонденция; все еще актуально
08:50 2217
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 3350
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 1016
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 1182
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 4422
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться