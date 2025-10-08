Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?

Зарубежные эксперты, специализирующиеся на Центральной Азии и Южном Кавказе, продолжают анализировать достигнутое в Белом доме 8 августа соглашение о Зангезурском коридоре, или «Маршруте Трампа». Они сходятся во мнении, что этот транспортный маршрут протяженностью 43 километра не только обеспечит беспрепятственное сообщение между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой, но и станет частью международного торгового коридора из Китая в Европу, минуя Россию. Аналитики считают, что открытие Зангезурского коридора станет событием, создающим новые возможности для стран Центральной Азии и Южного Кавказа, и может изменить геополитический расклад в Евразийском регионе, перестроив торговые потоки на континенте. Дорога через Зангезур облегчает центральноазиатским государствам выход на европейский рынок по суше, что позволит снизить транспортные и транзитные расходы. Доля стран Центральной Азии в мировой торговле, как уже предрекают в прогнозах, может существенно вырасти. Аналитики соглашаются, что проект TRIPP важен с точки зрения углубления отношений между Азербайджаном и его ближайшим союзником Турцией. Но он также имеет значение с позиции расширения региональных связей, в котором заинтересованы пять государств Центральной Азии, развивающих торговлю как с тюркским миром, так и с западными экономиками.

Дорога, которую строят в Кош-Добо, пройдет из Кыргызстана в Узбекистан, затем в Туркменистан — параллельно уже существующему пути через Казахстан, — и далее через Каспийское море контейнерные грузы будут поступать в Азербайджан. В 10 тысячах километров от Кош-Добо, в Нью-Йорке, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на переговорах с президентом США Дональдом Трампом заявил, что завершение конфликта между Азербайджаном и Арменией при посредничестве США имеет важное значение для Центральной Азии. В оценке значения транспортного коридора для региона узбекский лидер вряд ли ошибся. На встрече в конце августа в туркменском курортном городе Авазе лидеры Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана, обсуждая планы по развитию Срединного коридора, высказались за включение в него Зангезурского участка. Шавкат Мирзиёев заявил, что железная дорога из Китая в Узбекистан через Кыргызстан — та самая, которую начали строить в Кош-Добо, — может соединиться с планируемым маршрутом через Южный Кавказ. Наконец, в своем выступлении на саммите Организации тюркоязычных государств, состоявшемся 7 октября в Габале, президент Узбекистана подчеркнул, что соглашение по Зангезурскому коридору является большим событием для тюркского мира.

Как считает Никола Контесси, исследователь Йоркского центра исследований Азии в Торонто (Канада), эксперт по международным отношениям, специализирующийся на глобальном управлении, внешней политике и политике безопасности, потенциальное влияние TRIPP с геополитической точки зрения может быть колоссальным. По его словам, США фактически оттеснят Россию на второй план как ключевого игрока на Кавказе, заменив ее в качестве гаранта политической стабильности, а новый коридор может сместить приоритеты региона со связей Север-Юг. Соединенные Штаты также получат плацдарм для выхода на Каспий, ключ к торговле нефтью и газом, и закрепятся у сухопутной границы Ирана. Если этот проект будет реализован, Тегеран окажется под усиленным давлением, а его действия подвергнутся более пристальному вниманию. «Я вижу, что Турция — главный победитель, скрывающийся за кулисами. Этот план укрепит ось Азербайджан-Турция и продвинет союз тюркоязычных стран, усилив притяжение этого вектора в евразийских отношениях. Турция становится сильнее в рамках НАТО, выступая стратегическим связующим звеном между континентами и регионами, а также перекрёстком транспортных, энергетических и других путей», — рассказал эксперт в разговоре с «Азаттык Азия». Никола Контесси считает, что страны Центральной Азии могут получить множество преимуществ от включения TRIPP в Транскаспийский маршрут. По его словам, дублирование транскавказского участка может способствовать увеличению пропускной способности, что, в свою очередь, простимулирует развитие морских перевозок через Каспий. «Страны Центральной Азии также получат более простую и прямую связь с Арменией и всем миром. Безусловно, более развитая транспортная инфраструктура региона может способствовать интеграции стран Центральной Азии в глобальные цепочки поставок», — отметил Контесси.

Асель Тутумлу, доцент Ближневосточного университета Северного Кипра, согласен с этим. Как считает эксперт, страны региона могут получить развитие логистики, вовлеченность их товаров в мировую торговлю, создание региональных инициатив. В особенности это касается интеграции инфраструктурных проектов, логистики таможенных служб, связанности систем энергоснабжения, обеспечения беспрерывных поставок. То есть это не только транспортные коридоры для европейских и китайских товаров, но и создание региональных цепочек и экономических центров, которые бы позволили населению развивать местную промышленность, инфраструктуру и выходить на мировые рынки. «Для всех стран региона это важный потенциал, я говорю не только о Зангезурском, а также о Срединном коридоре», — отмечает Тутумлу. По его словам, если Зангезурский коридор будет оперировать, центральноазиатские страны смогут выходить на мировые рынки, тратя меньшее количество времени. В перспективе TRIPP может стать артерией для экспорта углеводородов из Туркменистана и Казахстана на рынок Европы, которая стремится избавиться от зависимости от российских энергоносителей. Сейчас Казахстан полагается в основном на трубопровод, проходящий по территории России. Москва с 2022 года под разными предлогами не раз приостанавливала работу Каспийского трубопроводного консорциума.

Узбекистан, страна без выхода к морю, окруженная странами, тоже не имеющими выхода к морю, может получить кратчайший доступ к морским портам, чтобы организовать экспорт своей продукции. Сейчас в структуре внешней торговли Ташкента львиная доля приходится на металлы и сельхозпродукцию. Хотя для завершения строительства TRIPP, по оценкам, может потребоваться 3–5 миллиардов долларов, ежегодная экономия на логистических расходах при запуске маршрута может доходить до 20–30 миллиардов долларов. Коридор — это и вопрос влияния. Присутствие США на Южном Кавказе не нравится России, которая прежде выступала посредником в переговорах между Азербайджаном и Арменией. Москва скептически отнеслась к декларации о мирных отношениях между Ереваном и Баку, которая была подписана вместе с договором о взаимном участии в TRIPP. Глава российского МИД Сергей Лавров утверждал, что в документе «далеко не все согласовано». «Россия и Иран становятся невовлеченными, ненужными акторами в большой игре. И мы видим повышение влияния Турции и Америки в развитии региона», — констатирует Асель Тутумлу. Эксперты отмечают, что прагматичное решение Армении присоединиться к коридору, который она считала ранее «неприемлемым», позволит стране занять свое место на евразийской торговой карте, не жертвуя суверенитетом, снижая зависимость от России, расширяя доступ к иностранным инвестициям и становясь участником, а не препятствием для региональной интеграции. Соединенные Штаты объявили в сентябре о готовности выделить Армении 145 миллионов долларов — первый транш для реализации «Маршрута Трампа». В сентябре комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос, вернувшаяся из поездки на Южный Кавказ, анонсировала пакет помощи Еревану в размере 202,5 миллиона евро. По сообщениям местных СМИ, значительная часть финансирования будет направлена на развитие TRIPP.

В турецкой прессе Зангезурский коридор преподносят как продвижение тюркской дипломатии и соединение тюркских культур, отмечает эксперт. По его словам, Турция давно пыталась наладить доступ к энергетическим ресурсам Центральной Азии и Каспийского моря. Если вопрос с Зангезурским коридором будет решен и если в будущем в коридор будут добавлены газопровод и нефтепровод, то для Турции это станет заманчивым проектом. «Но сам по себе коридор важен не просто с экономической точки зрения. Он укладывается в понятие идентичности, развития тюркского мира. Регионализм Анкары с тюркскими государствами всегда связан с вопросами идентичности, культуры, возрождением тюркского мира. И Зангезурский коридор воспринимается Турцией как естественное воссоединение тюркских государств», — рассказал Тутумлу. Транспортный маршрут не менее важен для Китая. Зангезурский коридор способен повысить эффективность Срединного коридора, который Пекин рассматривает как часть своей амбициозной инициативы «Один пояс — один путь». Смогут ли Пекин и Вашингтон, который будет управлять коридором, найти точки соприкосновения на Южном Кавказе, учитывая разногласия между мировыми державами? Никола Контесси считает, что это возможно. По его словам, соперничество и сотрудничество не обязательно являются противоположностями в международных отношениях, поэтому ожидается, что обе страны будут действовать прагматично.