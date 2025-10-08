USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Венгры и словаки торгуются за антироссийский пакет

Венгрия и Словакия могут затянуть утверждение 19-го пакета санкций Евросоюза против России, рассчитывая добиться уступок в своих национальных интересах. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на источники.

Венгерские власти стремятся добиться исключений из предлагаемого Еврокомиссией полного запрета на импорт сжиженного природного газа из России. При этом Будапешт не планирует прибегать к праву вето, поскольку как премьер-министр страны Виктор Орбан, так и президент США Дональд Трамп поддерживают идею полного отказа от закупок российского СПГ. В связи с этим венгерская сторона намерена провести консультации с лидерами других стран ЕС по отдельным положениям возможного ограничения.

Словакия, в свою очередь, намерена увязать поддержку 19-го пакета санкций против России с ослаблением планируемых ограничений на выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Ожидается, что премьер-министр Роберт Фицо поднимет этот вопрос на заседании Европейского совета, запланированном на 23-24 октября.

Еврокомиссия представила содержание нового пакета санкций 19 сентября. В него вошли ограничения в отношении российских банков, запрет на импорт определённых видов топлива, а также предложения по использованию замороженных активов РФ для поддержки Украины.

