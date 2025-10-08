Эрдоган назвал ОТГ стратегической платформой взаимодействия

USD 1.7000
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Организацию тюркских государств (ОТГ), саммит которой прошел в Габале 7 октября, стратегической платформой взаимодействия.

«ОТГ теперь не только культурное объединение. Это стратегическая платформа взаимодействия. Напряженность в мире затрагивает всех, и страны - члены ОТГ не являются исключением. Учитывая близость к зонам конфликтов, можно сказать, что наше «семейное объединение» подвержено этим напряженностям в большей степени, чем другие страны мира», - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении с саммита. Его слова приводит телеканал TRT Haber.

По словам турецкого лидера, страны ОТГ обсуждают «многоплановое сотрудничество во всех сферах - от разведки и пограничной безопасности до киберпространства. В мире наблюдается тенденция к увеличению расходов на оборону и принятию мер по укреплению безопасности. Как ОТГ мы также предпринимаем шаги в этом направлении».

Организация тюркских государств - международная организация, созданная с целью расширения взаимодействия тюркоязычных стран в сферах политики, экономики, науки, образования, транспорта и туризма. Ее членами являются пять стран: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, наблюдателями - Венгрия, Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра.

